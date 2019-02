Saint-Pierre-des-Corps : Une marche pour que passe la deuxième ligne de Tram

Plusieurs dizaines de personnes ont défilé entre Saint-Pierre-des-Corps et le palais des Congrès Vinci à Tours ce samedi après-midi. Le collectif "Citoyens du Tram" reste mobilisé et ne désespère pas obtenir une liaison avec le centre de Tours.

Saint-Pierre-des-Corps, France

Plusieurs dizaines de membres du collectif "Citoyens du Tram" se sont mobilisés ce samedi après-midi à Saint-Pierre-des-Corps. Ils espèrent depuis de nombreux mois que la seconde ligne de Tramway de Tours, prévue d'ici 2025, desserve l'est de la métropole. Ce n'est pas l'option retenue pour le moment, qui privilégie la liaison La Riche-Chambray-lès-Tours et les deux hôpitaux Bretonneau et Trousseau.

Pourtant, Philippe Briand, le président de la métropole se laisse une porte ouverte : des études sur plusieurs autres tronçons (La Riche, Chambray, Saint-Pierre et Saint-Cyr) doivent être menées cette année. Le collectif souhaite donc peser sur les décisions à venir.

"Quand on vient à Tours par l'est, c'est à dire de Montlouis ou de La Ville-aux-Dames, que ce soit le long de la Loire ou le long du Cher, tous les matins il y a des embouteillages.", explique Gilles Moindrot, conseiller municipal socialiste à Saint-Pierre-des-Corps. "C'est à dire de la pollution pour les habitants et pour les conducteurs. Une ligne de tram à l'est, avec des parkings relais, permettrait de réduire la pollution atmosphérique et faciliterait les déplacements dans la métropole."

Le collectif attend de se voir présenter les conclusions de l'étude en mars ou avril prochains par Philippe Briand. Le président de la métropole avait annoncé qu'il tiendrait une réunion publique à Saint-Pierre-des-Corps sur ce sujet. Une pétition réclamant ce tram à l'est de Tours avait été signée par plus de 4 000 personnes.