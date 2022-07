Saint-Pierre-des-Corps : des publicités pour un sex-shop "Jacquie & Michel" suscitent l'interrogation

La ville de Saint-Pierre-des-Corps a communiqué ce mardi 12 juillet, interpellée par des habitants sur la présence d'affiches publicitaires situées quartier de la Rabaterie promouvant un love-store "Jacquie & Michel" situé à Tours-Nord. Et ce alors que le propriétaire du site pornographique est mis en examen depuis le mois de juin pour complicité de viol et traite d'être humain, suite à une enquête sur des soupçons de dérives dans le porno amateur.

La municipalité s'est dit tout d'abord "surprise" de la présence de cette campagne d'affichage. Elle assure avoir alerté son service juridique ainsi que les services de l'État pour savoir "s'il était possible d'intervenir sur le contenu des affichages". Toujours selon la mairie, il s'avère que ces affiches ont été commandées par le gérant du magasin et non par le propriétaire du site Jacquie & Michel, et qu'elles sont situées sur des espaces privés, espaces qui ne dépendent pas du marché public. La municipalité affirme que le maire a contacté l'afficheur Promovil qui n'a pas souhaité retirer ces affiches, la société arguant qu'elle respecte la règlementation. Autrement dit, rien ne justifie juridiquement le retrait de ces affichages.

Cette réponse de la municipalité de Saint-Pierre-des-Corps intervient à la suite d'un post Facebook, dont l'administrateur avait incité les Corpopétrussiens à interpeller leurs élus à ce sujet.