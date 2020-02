Saint-Pierre-des-Corps : Une quarantaine de motards réunis contre des rochers installés près d'une route

Saint-Pierre-des-Corps, France

Ils veulent dénoncer un aménagement dangereux selon eux. Une quarantaine de motards se sont mobilisés ce samedi 15 février pour protester contre l'installation de rochers au bord de la route il y a environ deux mois avenue Jacques Duclos à Saint Pierre des corps devant le restaurant Mc Donald.

Selon les membres de la fédération Française des Motards Citoyens d'Indre-et-Loire, ces pierres peuvent être des obstacles mortels en cas de glissades "sur une chaussée humide par exemple". Pour alarmer sur l'urgence de la situation, ils ont versé du faux sang sur ces rochers afin de demander à la municipalité d'agir.

Les pierres "dangereuses" selon les motards ont été installées à Saint-Pierre-des-Corps il y a environ deux mois selon eux © Radio France - Manon Derdevet

Pour les motards de la FFMC 37, il y a urgence à intervenir. "A la moindre glissade, le motard ou même le cycliste qui va taper dedans va avoir de grosses séquelles certainement. On demande le retrait immédiat de ces rochers et qu'ils soient remplacés par des balises par exemple pour qu'il n'y ait pas de risque pour les usagers de la route" explique Olivier Lecomte, membre de la FFMC37.

"Ce sont des routes qui ne pardonnent plus"

"Il existe aujourd'hui du mobilier qui se déforme et qui absorbe" complète Thierry un autre motard. Les manifestants disent avoir alerté la municipalité mais déplorent de "ne pas être écoutés". Selon les motards, la mairie aurait expliqué que les pierres ont été installées là pour empêcher les gens du voyage de se garer.

Des explications qui ne tiennent pas selon les motards qui se sentent désemparés. "Même si on roule moins vite, ce sont des routes qui ne pardonnent plus. On a la sensation que l'on monte des obstacles qui sont de plus en plus dangereux" explique Thierry.

A quatre semaines des élections municipales, ils veulent interpeller les candidats sur ce problème des aménagements routiers. Ils espèrent bien en faire un sujet important de ce scrutin.