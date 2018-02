Il y aura de nouveaux logements pour les personnes âgées dans les prochains mois à Saint-Pierre-des-Nids. Une habitante, décédée il y a un an et demi, a légué quasiment tout ce qu'elle possédait à la commune, 930 000 euros, à condition que l'argent serve aux seniors.

Saint-Pierre-des-Nids, France

Et vous, que feriez-vous avec un million d'euros ? C'est une question que les élus de Saint-Pierre-des-Nids se posent depuis quelques semaines, une commune à l'extrême Nord-Est de la Mayenne de 1970 habitants.

Une habitante très riche, discrète et généreuse

Il y a un an et demi, Marcelle Duboust, une habitante de Saint-Pierre-des-Nids, est décédée à l'âge de 90 ans. Elle a légué quasiment tout ce qu'elle possédait à sa commune, via le CCAS, le Centre Communal d'Action Sociale : sa petite maison estimée à 30 000 euros, un taillis estimé à 4000 euros, plus de quatre hectares de terres agricoles louées à un agriculteur, mais surtout, une très grosse somme d'argent placée à la banque : 930 000 euros. Une seule exigence, indiquée dans son testament, que cet héritage serve aux personnes âgées de Saint-Pierre-des-Nids.

Marcelle Duboust habitait une petite maison toute simple à Saint-Pierre-des-Nids. © Radio France - Charlotte Coutard

Marcelle Duboust habitait une petite maison toute simple à Saint-Pierre-des-Nids. © Radio France - Charlotte Coutard

"Elle ne le criait pas sur les toits" - René.

La nouvelle a surpris tout le monde dans la commune, car personne ne savait que Marcelle Duboust était presque millionnaire, pas même Raymond, qui l'a bien connu. "Ce sont des gens qui n'ont jamais rien dépensé et qui ont toujours travaillé correctement. À la ferme, et quand ils ont été en retraite, c'était pareil, le plus simple, comme s'ils n'avaient rien", explique le retraité.

"Ça n'arrive pas tous les jours" -Sylvie.

"Elle ne le criait pas sur les toits", confirme René, qui connaissait bien Marcelle Duboust. "Ils ont économisé, la commune peut-être reconnaissante".

"Je trouve que c'est un bon geste de sa part pour les personnes âgées de Saint-Pierre-des-Nids", ajoute Monique. "C'est très important pour Saint-Pierre-des-Nids, ça n'arrive pas tous les jours", poursuit Sylvie.

Le reportage France Bleu Mayenne de Charlotte Coutard. Copier

Des logements adaptés pour les seniors

Une fois la surprise passée, une commission lègue a été mise en place à Saint-Pierre-Nids, avec une première réunion le 10 octobre 2017, pour décider de l'utilisation de cet argent. La maison et le taillis vont être vendus. Les 34 000 euros, qui seront potentiellement récoltés, serviront à financer des animations pour les personnes âgées, des spectacles de qualité. Les 35 résidents de l'Ehpad de Saint-Pierre-des-Nids pourront également en bénéficier.

Les terres agricoles continueront à être loués à l'agriculteur déjà en place. Et les 930 000 euros vont permettre de construire une résidence ou un foyer de logements pour les personnes âgées. La mairie aimerait pouvoir construite 5 à 10 logements, avec une pièce à vivre, une chambre, une kitchenette et une salle de bain, à loyers modérés.

"Pourvoir loger les seniors dans de bonnes conditions" - Colette Prioul, ajointe au maire.

"Nous avons pensé à une résidence seniors, un habitat adapté, de plein pied, avec éventuellement une salle intergénérationnelle où l'on puisse accueillir les familles des personnes qui seront dans ces logements, accueillir aussi des animations", explique Colette Prioul, première adjointe au maire de Saint-Pierre-des-Nids, en charge notamment des affaires sociales et du 3ème âge.

"C'est ça notre souhait, pourvoir les loger dans de bonnes conditions, dans le bourg de Saint-Pierre-des-Nids, pour être _au plus près du cabinet médical, au plus près des commerces_. C'est l'habitat souvent souhaité avant d'aller à l'Ehpad".

Colette Prioul, adjoinet au maire de Saint-Pierre-des-Nids Copier

Colette Prioul, première adjointe au maire de Saint-Pierre-des-Nids. © Radio France - Charlotte Coutard

"C'est certainement ça dont elle avait envie" - Colette Prioul.

Le projet est en cours d'élaboration, les élus visitent plusieurs structures différentes dans le département, à Javron-les-Chapelles, Azé ou au Horps. Ils trancheront avant l'été. La commune dispose déjà d'un terrain.

La commune respecte les dernières volontés de Marcelle Duboust. "Elle, n'ayant pas d'enfants, elle a surtout pensé aux personnes qui étaient de son âge, et qui ont des besoins, _au niveau du confort de vie_. C'est certainement ça dont elle avait envie", ajoute Colette Prioul.

Une bonne idée selon les habitants

Et les habitants de Saint-Pierre-des-Nids sont favorables à cette idée de logements adaptés aux personnes âgées. "C'est pour la bonne cause, c'est de l'argent qui va revenir au public et c'est très bien", estime Roger. "Je trouve que c'est un beau projet", confirme Monique.

Les avis des habitants de Saint-Pierre-des-Nids Copier

"Elle portera son nom, ça ne peut pas être autrement" - Colette Prioul.

La commune devrait recevoir l'argent le mois prochain, en mars, après plus d'un an de démarches administratives. Saint-Pierre-des-Nids pourra ensuite commencer à monter un dossier pour la construction de la résidence seniors.

Une résidence dont le nom est déjà tout trouvé : Marcelle Duboust. Pour Colette Prioul "elle portera son nom, ça ne peut pas être autrement".