Saint-Pierre-en-Auge : 8 enfants partent en colo apprenante à Gouville-sur-Mer, dans la Manche

A Saint-Pierre-en-Auge, 8 enfants vont participer à une colo apprenante du 15 au 21 août. Direction Gouville-sur-Mer (Manche) pour un séjour gratuit, payé par l'Etat, et organisé avec la Ligue de l'enseignement. Le jour du grand départ en vacances est arrivé et les enfants hésitent entre inquiétude et hâte, comme Léa, 10 ans : "J'ai un peu peur, mais j'ai quand même hâte d'aller me baigner !"

Ces enfants qui n'ont pas souvent l'occasion de partir en vacances vont pouvoir profiter de la mer avec au programme, équitation, cerf-volant, char à voile, baignades... Stéphanie est venue déposer ses deux filles et se réjouit de ce voyage : "C'est une super idée et ça va leur permettre de prendre l'air, car pour certains parents, c'est difficile de partir en vacances, ça coûte cher."

Allier apprentissage et détente

A Saint-Pierre-en-Auge, c'est la troisième fois que la mairie organise ce type de séjour. Olivier Anfry est adjoint au maire en charge du social et de la solidarité : "Chaque année, les enfants reviennent avec le sourire, ils sont très contents de ces expériences, et on a à cœur de leur permettre de se reposer, de profiter du bord de mer et de leur enseigner aussi de nouvelles choses de manière plus ludique qu'à l'école."

Les enfants seront de retour en fin de semaine, samedi 21 août. L'occasion pour les parents de se reposer un peu, même s'ils sont nombreux, devant le car, à avoir hâte de serrer de nouveau leurs enfants dans leurs bras.