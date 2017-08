À Saint-Pierre-les-Elbeuf, les habitants en ont marre des motos-cross

Ras le bol à Saint-Pierre-les-Elbeuf près de Rouen : depuis le mois de juin les motos-cross et autres quads envahissent les rues. Chaque été depuis quelques années, plusieurs jeunes se rassemblent. Figures sur les places, vitesse sur la route... Les riverains en ont marre et se plaignent.

Depuis le mois de juin, les motos-cross et autres quads sont de retour à Saint-Pierre-les-Elbeuf, près de Rouen. Ce n'est pas la première fois que plusieurs jeunes se rassemblent sous les fenêtres des habitants et enchaînent les figures. Des nuisances sonores qui dérangent. Michèle et sa fille Sabrina vivent à Saint-Pierre-les-Elbeuf depuis presque 40 ans, elles en ont marre : "C'est sans arrêt, on n'entend plus rien. C'est vraiment dérangeant et surtout très dangereux parce qu'ils roulent sans casque à des vitesses excessives. Ici c'est une ville où vivent beaucoup d'enfants et de personnes âgées. Ils se croient tout permis, ils passent et c'est à nous de se ranger."

Le groupe de jeunes se rassemble généralement en fin de journée, et roulent sous les fenêtres des habitants jusque tard dans la soirée : "Jusqu'au moins 23 heures", d'après Michèle. Martine, une autre habitante de la commune, a pourtant déjà tenté de les interpeller. Elle leur a demandé d'aller jouer ailleurs, ce qu'ils ont fait : "En général quand on explique ils vont ailleurs", précise Martine.

Le maire a envoyé une lettre au ministre de l'Intérieur Gérard Collomb

Face aux plaintes, le maire a demandé à la police d'intervenir. Une chose très difficile pour eux car s'ils poursuivent un jeune en moto-cross et que celui a un accident, la police sera responsable. Vendredi dernier il a même envoyé une lettre au ministre de l'intérieur.

Première partie de la lettre envoyée par le maire de Saint-Pierre-les-Elbeuf au ministre de l'Intérieur. © Radio France - Kathleen Comte

Seconde partie de la lettre envoyée par le maire de Saint-Pierre-les-Elbeuf au ministre de l'Intérieur. © Radio France - Kathleen Comte

Le maire souhaite que le gouvernement se penche sur les procédures de ventes de ces engins. Il attend désormais une réponse.