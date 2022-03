Saint-Pol-de-Léon : trois jeunes ukrainiens scolarisés au collège Saint-Ursule

En Ukraine, depuis le début de la guerre le 24 février dernier, un enfant sur deux a dû quitter son foyer. Plusieurs centaines de milliers ont fui leur pays. Parmi eux : Mathéo, Kyril et Sacha. Tous trois arrivent de Kiev et sont désormais scolarisés au collège Saint-Ursule de Saint-Pol-de-Léon.

Ils retrouvent un semblant de normalité. Du moins un quotidien qui ressemble à celui de leur âge. Mathéo, Kyril et Sacha arrivent de Kiev, en Ukraine, et sont scolarisés depuis le début du mois de mars au collège Saint-Ursule à Saint-Pol-de-Léon, dans le Finistère. Tous les trois ont fui la guerre déclenchée par la Russie le 24 février dernier.

Des gratte-ciels au pays du Léon

Mathéo était déjà sur le sol français quand la guerre a éclaté. Son père est Français, né à Sibiril, dans le Finistère. Sa mère Ukrainienne. Ils étaient en vacances en France et devaient retourner à Kiev, la capitale, le 26 février. Ils sont restés. Mathéo était scolarisé au lycée français de Kiev, en classe de troisième, il parle parfaitement français et fait office d'interprète pour ses deux camarades ukrainiens, Kyril et Sacha. "Le programme est à peu près le même qu'à Kiev, donc je ne suis pas perdu. Et puis on a une maison ici, à Santec."

Le dépaysement est en revanche total pour Kyril, 14 ans lui aussi, et scolarisé dans la même classe que Mathéo. "Tout est différent, la nourriture à la cantine, les vêtements, les paysages... A Kiev, j'étais habitué aux gratte-ciels, ici c'est très différent", explique en ukrainien l'adolescent. Il a des nouvelles de son père resté au pays, et de ses amis. Certains ont fui, d'autres sont restés et se cachent dans des abris. "On est resté une semaine à Kiev après les bombardements. On passait la journée dans un bunker et on remontait dans notre appartement juste pour manger", raconte Kyril. Dès qu'ils ont pu, il a quitté la ville avec sa mère.

"Google translate"

Sacha, lui, est le plus petit des trois. Âgé de 11 ans, il ne parle ni l'anglais ni le français. En classe, le garçon suit les cours à l'aide d'une tablette et "Google translate". Un auxiliaire de vie scolaire l'accompagne aussi. Et pour le reste, il communique par signes avec ses camarades de sixième. "Nous allons accueillir d'autres enfants ukrainiens dans les prochaines semaines, explique Marie-Hélène Royer, directrice adjointe du collège Saint-Ursule. Dès qu'ils seront un peu plus nombreux, nous organiserons des cours de français langue étrangère."

En attendant, il était important que les enfants retrouvent une relative normalité. "Il y a des hauts et des bas, mais ils tiennent absolument à participer à la vie de la classe", souligne la directrice adjointe de l'établissement.