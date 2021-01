Saint-Priest-en-Jarez : Andrée Chaize est décédée

Andrée Chaize est décédée au CHU de Saint-Priest-en-Jarez des suites du Covid. Elle avait 86 ans. C'est une grande militante de la lutte pour les droits des femmes qui vient de s'éteindre dan sla Loire.

Ancienne institutrice, Andrée Chaize était élue à Saint-Priest-en-Jarez depuis 1989. Elle avait été la présidente de l'Association des femmes élues de la Loire et avait relancé les activités du Centre d’Information sur les Droits des Femmes et les Familles de la Loire.

Le député de la Loire Régis Juanico salue la mémoire d'une "femme libre et indépendante" et d'une "grande militante de la cause des femmes".