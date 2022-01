Saint-Priest-la-Feuille en Creuse filmée pour un grand reportage de TF1 après le leg d'un habitant

La commune creusoise de Saint-Priest-la-Feuille est mise à l'honneur dans le reportage "Mon village hérite d'un trésor" ce dimanche 23 janvier sur TF1. Les journalistes ont suivi pendant un an les suites du généreux leg laissé par un habitant.

Ce dimanche 23 janvier à 13h40, Anne-Claire Coudray emmènera les téléspectateurs de TF1 dans la Creuse. La chaîne diffuse un long reportage de 51 minutes au sujet des communes françaises qui ont touché des héritages surprise de la part d'habitants attachés à leur village. Saint-Priest-la-Feuille fait partie des communes filmées.

Elle a reçu un généreux leg en mai 2020. Michel Mandrile, 76 ans, a laissé à sa mort un million d'euros, c'est-à-dire plus que le budget annuel de la commune ! Les journalistes de TF1 Baptiste Cordier et Jacques-Olivier Benesse ont suivi les suites de cet héritage pendant un an. Ils sont venus plusieurs fois en Creuse pour filmer notamment la mise en place de la boîte à idées de la mairie. La municipalité a ensuite inauguré une place qui porte le nom du généreux donateur. Sa maison deviendra un gîte. L'argent permettra aussi d'installer une maison d'assistantes maternelles, rénover la salle des fêtes, ou encore construire des logements locatifs.

Les autres communes choisies dans le reportage sont Vigen près de Limoges, qui hérite d'un château du XIXe siècle, Wassigny dans l’Aisne, héritière d'un musée, et Rouez dans la Sarthe qui a reçu un patrimoine immobilier de 38 millions d'euros.