Saint-Priest-la-Feuille : une place en hommage au généreux donateur Michel Mandrile

La place porte désormais un nom. La place Michel Mandrile, du nom du généreux donateur. Celui, qui à sa mort, en octobre dernier, avait légué à la commune de Saint-Priest-la-Feuille près d'un million d'euros.

"On est content, ça fait honneur à la commune", lâche cette habitante. La maire Josiane Vigroux-Aufort va même plus loin : "c'est bien le moins qu'on puisse faire quand quelqu'un vous fait un tel cadeau. Vous ne pouvez pas ne pas lui rendre hommage", justifie-t-elle. Elle a dévoilé devant la population, et de nombreux élus cette pierre, avec une plaque sombre sur laquelle il est notamment écrit : "Michel Mandrile - généreux donateur."

La maison du donateur transformée en gîte

L'inauguration de la place est aussi l'occasion pour la maire de dévoiler les projets en cours grâce à l'imposante enveloppe. Elle a annoncé que la maison de Michel Mandrile deviendra un gîte. Elle souhaite également installer une maison d'assistantes maternelles, rénover la salle des fêtes, ou encore construire des logements locatifs.

Tous ses projets sont en grande partie piochés dans la boite à idée que la commune avait lancée auprès de ses habitants.