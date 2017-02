Saint-Privat: le lieu de rencontre des homosexuels met en colère des habitants

Le bois qui jouxte le stade de foot de Saint-Privas est devenu au fil du temps un lieu de rencontres pour des homosexuels de la région. Le lieu est de plus en plus fréquenté et de plus en plus sale.

Des habitants de Saint-Privat se sont rassemblés hier dans le bois à côté du stade de foot. Ils sont rentrés dans le bois pour constater d'eux-même la saleté des lieux.

Préservatifs usagers, canettes et mouchoirs jonchent le sol © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Des habitants en colère

Les habitants expliquent qu'ils ne peuvent plus aller se promener dans cet endroit assez joli de la commune au bord de l'Ardèche. Andrée par exemple est propriétaire ici de parcelles de terrain. Elle venait s'y promener avec ses petits-enfants. Depuis quelques années elle y a renoncé. Autre argument la présence en permanence d'enfants dans le secteur puisque le stade de foot est à proximité.Tous affirment qu'ils ne sont pas homophobes.

Des élus démunis

Le maire de Saint-Privat était présent. il a alerté les gendarmes mais les choses ne changent pas. Il faut dire que les infractions ne sont pas caractérisés. Jeter un mouchoir dans le bois ne permet pas une interpellation. Par ailleurs l'exhibition n'est pas caractérisée au fond du bois. Et pourtant le nombre de voitures qui sillonnent la petite route du bois est en forte augmentation, jusqu'à une quinzaine dit l'organisateur de la manifestation Paul Fangier.