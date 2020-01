Saint-Pryvé / Monaco : ce sera au Stade de la Source !

Orléans, France

Le verdict est tombé sous la forme d'un mail de la Fédération Française de Football ce mardi : le club de Saint-Pryvé Saint-Hilaire (N2) ne pourra pas accueillir le club monégasque (L1) pour les 16e de finale de la Coupe de France dans son stade habituel du Grand Clos.

Problème de capacité du Grand Clos

La FFF justifie cette décision en raison de la capacité du stade (il peut accueillir 1 800 spectateurs) mais aussi, pense Jean-Bernard Legroux, co-président du club pryvatain, pour des problèmes de sécurité. "L'AS Monaco a désormais des groupes de supporters dans toute la France", rappelle Jean-Bernard Legroux. A cela s'ajoutent les tirs de fumigènes des supporters toulousains évacués pendant la rencontre lors du tour précédent. Le club a deux jours pour faire appel de cette décision mais ne le fera pas afin de mieux préparer la solution de repli.

Et cette solution sera évidemment : le Stade de la Source à Orléans, qui peut accueillir plus de 7 000 personnes et où évolue habituellement l'US Orléans (L2). "On s'entend très très bien avec les gens de l'USO, précise Jean-Bernard Legroux. Le président de l'USO, Philippe Boutron m'a donné son accord et nous avons calé une réunion pour l'organisation à jeudi matin"

Diffusion en prime-time, la date est encore à déterminer

La date du match n'est pas encore connue à ce jour. La rencontre devrait être diffusée en prime-time par Eurosport qui imposera son calendrier (entre le 17 et 20 janvier).

Jean-Bernard Legroux ne cache pas qu'il est un peu déçu de ne pas organiser le match à Saint-Pryvé : _"C'est vrai que je suis un pur et dur du cru : Saint-Pryvé c'est ma ville ! Mais le coach [Baptiste Ridira] m'a dit : "_ne te ronge pas la rate, on va jouer là-bas et on fera plus de monde" et ma petite déception m'a passé".