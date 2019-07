Saint-Rambert : des espaces de détente sur les aires de l'A7 pour vous inciter à faire une pause

Saint-Rambert-d'Albon, France

La somnolence au volant est la première cause d'accident mortel sur autoroute. Près d'un Français sur deux continue de conduire alors qu'il se sent très fatigué, et 13% ont failli avoir ou ont déjà eu un accident dû à la somnolence. Autant de constats dramatiques contre lesquels cet espace de détente est érigé.

Un test pour évaluer notre état de sommeil

En arrivant, on se voit soumis à un petit test pour évaluer notre état de sommeil. Selon le résultat, on est invités, si on le souhaite, à faire une sieste, de la durée de son choix. Le masque et les boules Quies sont offertes. "L'idée c'est de _faire prendre conscience aux gens de leur état_, que l'état n'est peut-être pas le meilleur, et donc de leur permettre de reprendre la route en étant le plus vigilant possible. Certains sont partis hier soir, voire au milieu de la nuit, ça fait de gros trajets. On peut comprendre que les gens veuillent arriver le plus vite possible sur leur lieu de vacances, mais le mieux c'est d'arriver en forme et entier !", explique le sophrologue Eric Joannes, qui participe à l'opération.

Un panneau indicatif est planté juste devant l'espace de détente. © Radio France - Léo Corcos

"On s'arrête chaque année ici pour faire une pause"

Une fois qu'on a pris un peu de repos, on sort de l'espace de détente. Après avoir refait le test sur notre état de sommeil, on peut aussi s'étirer les muscles, grâce aux indications sur les panneaux plantés en face de l'espace, avant de reprendre la route.

Ce n'est pas la première fois que Vinci organise cette opération. Franck est un habitué, et il est même un vrai adepte. "On vient de Paris, ça fait plus de cinq heures qu'on roule, il nous reste un peu plus de trois heures jusqu'à Narbonne. On s'arrête chaque année ici pour faire une pause. C'est très bien ce qui est fait, il y a tout ce qu'il faut. On va se reposer un peu, 15 à 20 minutes", raconte-t-il.

L'opération se termine ce samedi, mais l'espace sieste reste en place tous les vendredis et samedis jusqu'à la fin du mois d'août, sur l'aire de Saint-Rambert-d'Albon.