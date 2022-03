Saint-Rambert-d'Albon : une plateforme numérique pour faciliter la lecture

C'est une bibliothèque numérique créée par la start up Mobidys à l'origine pour les élèves atteints de troubles DYS, comme la dyslexie. Mais l'outil qui décortique les textes peut en fait aider tous les enfants.

Sur la plateforme SONDO, les élèves peuvent modifier la police du texte, agrandir les caractères, se faire lire le texte ou juste un mot qu'ils ne savent pas prononcer. L'application peut aussi isoler des groupes de mots pour mieux comprendre le sens d'une phrase, afficher d'une couleur différente les lettres muettes, proposer une définition ou un synonyme quand on clique sur un mot.

A Saint-Rambert-d'Albon, au collège privé Saint-François les Goélands, Claire Degaches, professeur de français, utilise la plateforme SONDO depuis la rentrée de septembre avec ses élèves : "cette plateforme a plusieurs avantages, et finalement, ce n'est pas seulement pour les enfants en grande difficulté. Ceux qui ont une gêne visuelle peuvent utiliser tout un tas d'outils pour améliorer le confort de lecture. Le logiciel aide à la compréhension, à la mémorisation de l'orthographe aussi. C'est ludique. Après, dire qu'en 6 mois seulement j'ai vu une amélioration dans le niveau des élèves, non."

Un outil apprécié

Léo, élève de 5ème, qui "ne sait pas bien lire" d'après ses propres termes, se sent aidé par cette plateforme : "par exemple là, "payent", avant je le prononçais "payant". C'est utile." Paul, élève de 5ème aussi, apprécie également les outils de SONDO : "sur un livre papier, quand vous êtes bloqué, il faut chercher la définition sur le dictionnaire ou chercher sur internet. Ce qui n'est pas forcément évident. Là, juste en cliquant sur le texte, ça me donne une définition. Et puis avec SONDO, sur ma tablette numérique, j'ai 20 livres, sans avoir mon sac encombré."

Paul, élève de 5ème, apprécie la plateforme SONDO Copier

La classe a pu ainsi télécharger au pied levé et se mettre à lire L'Avare de Molière après qu'on leur a proposé d'aller voir la pièce au théâtre.Des enfants de la classe assurent néanmoins préférer parfois le papier, "le vrai livre" : "au bout d'une heure de lecture sur tablette, j'ai mal à la tête ou aux yeux" confie Nolan.

Une classe du collège Saint-François les Goélands lit L'Avare de Molière sur la plateforme Copier

L'abonnement à la plateforme de Mobidys coûte à l'établissement 4 euros par élève et par an. Cela implique aussi que chaque élève soit équipé d'une tablette numérique.