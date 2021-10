Saint-Règle : des gens du voyage face à une odeur qui leur empoisonne la vie

Il n'a seulement fallu que quelques minutes pour constater les cadavres de rats et d'animaux morts présents autour de l'aire d'accueil de la Boitardière. Située dans la zone industrielle de Saint-Règle (à l'est d'Amboise ), cette aire d'accueil de gens du voyage est aujourd'hui plongée dans l'insalubrité permanente. Une habitude pour les huit familles encore présentes sur les lieux "On passe notre temps à chasser les rats et à les jeter à la poubelle. Ils s'introduisent sans arrêt dans nos caravanes, mangent notre nourriture, c'est vraiment pas hygiénique, et on a toujours peur pour nous et nos enfants", insiste Laura, mère de famille.

Depuis quelques années les rats prolifèrent et s'infiltrent régulièrement dans les caravanes des voyageurs. Une situation intenable pour les huit familles qui séjournent sur l'aire d'accueil. © Radio France - Jean Rinaud

On a mal de tête du matin au soir, des vertiges et des nausées

Seulement depuis trois ans un autre problème rend encore plus insoutenable la situation. Le lieu ne cesse d'être infesté par une forte odeur de pourriture. Celle-ci provient de l'entreprise voisine "Grimaud Frère" spécialisée dans l'élevage de pintades. Une odeur entraînant chez les gens du voyage de Saint Règle des vomissements, étourdissements et maux de tête. " On a mal de tête du matin au soir, des vertiges, des nausées. Aujourd'hui on en a marre de subir. Notre santé se dégrade, et surtout la santé de nos enfants, on a vraiment peur", insiste Tiffany, maire d'un petit garçon d’un an. "Un employé de l'entreprise d'à côté m'a dit que ce que l'on respirait, c’était cancérigène. On n’a pas envie de mourir ici", ajoute une autre personne de l'aire de voyage.

La ventilation des pintades à l'origine de l'odeur irrespirable

Pourtant, Bernard Onillon, responsable de l'entreprise "Grimaud Frères" tient à rassurer la communauté des gens du voyage. Selon lui, les odeurs viennent principalement de la ventilation des bêtes : "On a besoin d'oxygéner les bêtes donc oui l'odeur n'est pas toujours agréable, mais elle n'est pas du tout dangereuse. On est suivi par la médecine du travail et des vétérinaires donc je peux le certifier l'air qu'il y a dans nos bâtiments n'est pas cancérigène".

Des cadavres de pintades attirent les rats

Outre les odeurs de plus en plus difficile à supporter, des cadavres de pintades ont récemment été retrouvés aux alentours de l'aire d'accueil. Des cadavres qui attirent encore plus les rats, et qui seraient dû à un incident survenu le six septembre dernier au sein de l'entreprise. "On a eu une cloison qui est tombée. Aucune explication n'a encore été trouvée. Des pintades se sont alors échappées en passant sous le grillage. On suspecte une tentative d'intrusion, car une pintade ne peut pas casser une cloison".

Depuis début septembre de nombreux cadavres de pintades sont visibles tout autour de l'aire d'accueil de Saint-Règle, attirant un peu plus les rats. © Radio France - Jean Rinaud

Un emplacement remis en question

Les gens du voyage, eux n'en peuvent plus. Ils ont donc faits appels il y a deux semaines à la préfecture d'Indre-et-Loire. Celle-ci a annoncé faire une inspection sanitaire dans les prochaines semaines accompagnée de l'ARS. Du côté de la communauté de communes du Val d'Amboise en charge de l'air d'accueil , le président Thierry Boutard pointe le mauvais emplacement de l'aire d'accueil : "Ce terrain n'est pas au bon endroit. Je ne l'ai jamais cru. Seulement une aire de cette grandeur il faut pouvoir la financer. On va réfléchir je n'ai pas dit le contraire, mais cela ne va pas se faire en deux jours", explique l'élu.

Un prix à payer malgré l'insalubrité

Pour l'instant l'emplacement insalubre de Saint-Règle est lui toujours facturé 62 euros/mois par caravane.À cela s'ajoute l'eau et l'électricité. L'eau chaude, elle, n'est même plus accessible selon les voyageurs.