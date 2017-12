Saint-Satur : la maison de la presse n'a toujours pas de repreneur et baissera le rideau fin décembre

Il n'y aura bientôt plus de maison de la presse à St-Satur, près de Sancerre... Si aucun repreneur n'est trouvé. Le commerçant installé là depuis 18 ans part en retraite au 31 décembre et ses efforts sont restés vains.

La disparition de la maison de la presse est vécue par certains comme une petite mort pour cette petite ville de 1.500 habitants qui a déjà perdu son boucher et sa quincaillerie. Et pourtant ce commerce est rentable ! José Pinon, 63 ans, recherche un repreneur depuis plus d'un an, sans succès : "J'ai eu plusieurs touches, mais aucune n'a abouti."

José Pinon se désespère de trouver quelqu'un pour lui succéder à la maison de la presse de St-Satur, près de Sancerre. © Radio France - Michel Benoit

C'est en juillet 2000 que José Pinon a repris la maison de la presse, un peu sur un coup de tête. Cela faisait longtemps, qu'il voulait travailler à son compte. Chaque matin, José ouvre son petit commerce vers 6H15. Seulement deux après-midi de repos : le dimanche et le mardi. Mais ça ne le gène pas. Ce qu'il aime, José, c'est rencontrer du monde. Cette cliente vient régulièrement acheter son journal : "_C'est important le petit commerce dans nos villages_. José, je le connais bien maintenant." Beaucoup l'appellent par son prénom. Des journées bien remplies à vendre la presse, de la papeterie, des livres et des tickets de grattage. La boutique pourrait récupérer le loto.

Jean-Pierre Signoret, conseiller municipal à St-Satur et José Pinon, patron de la maison de la presse. © Radio France - Michel Benoit

"Ici, les gens ont encore de l'argent, explique José, mais attention c'est un métier où il faut être très rigoureux., sinon vous y laisser de l'argent. Moi, à midi, il faut que j'ai gagner ma journée !" La fermeture de la maison de la presse, Jean-Pierre Signoret, conseiller municipal, ne peut s'y résigner : " On a déjà perdu le boucher et la quincaillerie et il y a encore six autres commerçants de St-Satur qui vont partir en retraite. Qu'est ce qu'on va devenir si tout le monde tire le rideau. Il faudra aller à Carrefour-Market acheter son journal ou à Sancerre, voir à Cosne sur Loire ? Ce n'est pas possible, surtout qu'on vit bien ici. Et puis l'été, en plus, il y a les touristes. _Si la presse ferme, les autres commerces vont en pâtir._" Et José se dit prêt à aider son successeur, le temps nécessaire. Si vous êtes intéressé par la reprise de la maison de la presse de St-Satur, voici le téléphone de José Pinon : 02 48 54 21 52