Saint-Sauveur-le-Vicomte mise sur son histoire et la nature pour attirer les touristes cet été

A défaut de pouvoir attirer les touristes grâce à la mer et les plages, les communes dans les terres manchoises misent sur d'autres atouts. Saint-Sauveur-le-Vicomte, entre Valognes et La Haye par exemple, développe un tourisme vert et un tourisme historique.

Comment rivaliser avec des villes du littoral ? C'est la question que se posent, à quelques jours de l'été, les communes manchoises situées dans les terres. Certaines ont déjà trouvé des réponses, comme Saint-Sauveur-le-Vicomte entre Valognes et La Haye. La preuve : pendant l'été 2021, le camping municipal de cette commune d'un peu plus de 2.000 habitants a quand même enregistré près de 2.200 nuitées.

Le tourisme historique est tendance

Contrairement à sa voisine, Barneville-Carteret, elle ne peut pas attirer les touristes grâce à ses plages, Saint-Sauveur-le-Vicomte a donc choisi de miser sur d'autres atouts pour les faire venir. L'un de ces atouts est situé au cœur de la commune, il s'agit de son château médiéval. "Le médiéval, les Vikings, la Normandie, on est sur quelque chose d'historique que les gens recherchent et qui est tendance aujourd'hui", estime Stéphanie Riès, adjointe au tourisme à la mairie.

La tour des prisons du château médiéval de Saint-Sauveur-le-Vicomte a pu être rénovée grâce à une aide de la Fondation du Patrimoine. © Radio France - Aurore Richard

Saint-Sauveur-le-Vicomte mise aussi sur ce qu'on appelle le tourisme vert avec des activités autour de la nature. "On est la seule base de loisirs qui propose du kayak en eau vive et on n'arrête pas. En juillet et août, malgré la crise sanitaire, ça a marché de façon exponentielle et inattendue", précise Stéphanie Riès. L'été dernier, 2.666 personnes ont réservé un kayak.

Améliorer le maillage territorial des circuits de randonnées

L'autre activité qui fonctionne bien ici, c'est la randonnée. Agglo Cotentin travaille justement à encore plus la développer dans les terres. En attendant, l'office du tourisme du Cotentin a déjà sorti pour cet été un guide avec 18 parcours au cœur du Cotentin.