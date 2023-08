Saint-Sébastien-sur-Loire : les jeunes des quartiers nantais découvrent les valeurs du rugby

Alors que Nantes vibrera bientôt au rythme de la Coupe du monde de rugby, les jeunes des quartiers découvrent l'univers de l'ovalie. Une cinquantaine de jeunes, de 8 à 13 ans, venus des quartiers des Dervallières, Bellevue, Bottière ou encore Malakoff s'initient au rugby depuis le mois de juillet. Ce samedi, à Saint-Sébastien-sur-Loire, quatre équipes se sont affrontées pour la finale du "Tournoi régional des quartiers", organisé par la Ligue de rugby, le comité France 2023 et la métropole de Nantes. Les vainqueurs joueront la finale nationale en région parisienne en octobre prochain.

Le rugby, moins populaire que le foot dans les quartiers

Avant les matchs, des animations sont organisées pour apprendre les bases de ce sport, visiblement moins populaire que le foot pour Aboubacar, venu de Saint-Herblain. "Messi ? Griezmann ?" lance l'adolescent, qui tente de citer un joueur professionnel de rugby. Arthur aussi fait plutôt du foot et du judo d'habitude : "le rugby, c'est collectif, on se fait beaucoup de passes, et c'est très technique, donc j'aime bien." Une manière ludique de se frotter aux valeurs du rugby. "L'objectif est déjà de leur inculquer le plaisir de jouer ensemble, explique Marie Hay, conseillère technique à la Ligue de rugby des Pays de la Loire. Le respect des différences de chacun aussi, la solidarité, l'entraide, le goût de l'effort et l'accessibilité. On aimerait faire évoluer les représentations de ce sport."

Car le rugby est souvent méconnu dans les quartiers prioritaires, malgré les infrastructures et les clubs présents, selon Frédéric Guillo, de la direction des sports de la ville de Nantes. "Le rugby n'est pas un sport très développé dans les quartiers, à Nantes en tout cas. Ce qui est souvent pratiqué, c'est le foot beaucoup, le basket, les sports de combat. Il y a donc un vrai intérêt à utiliser cet événement très médiatisé, la Coupe du monde, pour faire le lien avec les jeunes et leur donner le goût. Et si en plus ça peut créer des vocations, c'est encore mieux !" sourit-il.

Les vainqueurs joueront la finale nationale à Marcoussis, en région parisienne, avec neuf autres villes, le 27 octobre prochain et assisteront gratuitement à la petite finale de la coupe du monde au Stade de France. Tous les enfants qui ont participé à la finale régionale ont aussi reçu des places pour le match Pays de Galles-Géorgie le 7 octobre à la Beaujoire.