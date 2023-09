Saint-Simon-de-Bordes : elle reçoit une greffe du cœur à temps grâce à l'intervention des gendarmes

C'est une très belle histoire relayée par la gendarmerie de Charente-Maritime sur les réseaux sociaux. Grâce à leur intervention, une femme de 49 ans a pu être greffée avec un nouveau cœur, samedi 2 septembre dernier, à l'hôpital de Bordeaux. Cela faisait sept ans qu'elle était sur liste d'attente.

Une course contre-la-montre

Quand, vers 1h du matin cette nuit-là, un cœur est disponible à l'hôpital de Bordeaux, il faut faire très vite. Il ne faut pas dépasser trois à quatre heures entre le moment où l'organe est prélevé et celui où il est greffé. Mais le médecin du service de transplantation cardiaque de Bordeaux n'arrive pas à joindre sa patiente. Il appelle donc la gendarmerie de Charente-Maritime, qui prévient la brigade de Pons. En moins d'un quart d'heure, trois gendarmes toquent à la porte et font des signaux lumineux aux fenêtres de chez elle, à Saint-Simon-de-Bordes, près de Jonzac. Réveillée, la patiente rallume son téléphone et appelle son médecin. Son conjoint prépare les affaires et tous deux sautent dans la voiture, direction Bordeaux. Deux heures plus tard, l'opération peut commencer à l'hôpital, et c'est un succès.

"Chaud au cœur"

Ce gendarme de la brigade de Pons se souviendra de cette intervention : "Ça change de l'ordinaire, ça c'est sûr ! sourit-il. D'habitude les interventions sont souvent liées malheureusement à des disputes, des accidents, de l'alcool ou des stupéfiants. Une intervention qui n'est pas liée à ça, pour une fois, ça fait plaisir. On a pu sauver une vie, c'est quand même extraordinaire. Ça fait chaud au cœur."

Sur Facebook, la patiente tient à les remercier. "Merci à la Gendarmerie de la Charente-Maritime, écrit-elle. Oui, c'est chez moi que vous avez frappé à ma porte et quelques heures après mon nouveau cœur a frappé dans ma poitrine... Vivez chaque jour comme si c'était le dernier, profitez de la vie, elle est tellement belle." Aujourd'hui, la quadragénaire est toujours hospitalisée en service de réanimation, mais elle va bien.