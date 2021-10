Creuse : Saint-Sulpice-le-Guérétois inaugure à son tour un écoquartier

Si vous voulez réduire vos factures d'électricité et d'eau, voici peut être une solution. La commune de Saint-Sulpice-le-Guérétois (Creuse) inaugure un écoquartier, ce 23 octobre. Il s'agit d'un quartier qui accueille des maisons construites dans le respect de l'environnement. Les habitants pourront notamment produire en partie leur électricité, ou encore réutiliser les eaux de pluie pour leur maison. 21 terrains composent cette zone : deux doivent bientôt accueillir des logements à loyer modéré. Le reste des terrains est à vendre, pour les propriétaires qui veulent y construire une habitation.

Les premières maisons de l'écoquartier seront construites début 2023.

Constructions écologiques

Le maire, Eric Bodeau, se réjouit : "Il va s'agir de maisons construites avec des matériaux qui respectent l'environnement, notamment en ce qui concerne l'isolation thermique et l'isolation contre les bruits". L'autre caractéristique de ces constructions à venir, c'est qu'elles exploiteront la lumière extérieure au maximum. "Les maisons seront orientées de façon à être éclairées le plus naturellement possible, pour ne pas avoir à utiliser l'éclairage et donc réduire la consommation d'électricité", ajoute le maire de la commune.

Côté consommation d'énergie, les habitations de l'écoquartier seront certes reliées à l'eau et à l'électricité, mais il pourra y avoir "des panneaux solaires sur les toitures des maisons", et des "cuves enfouies", selon Eric Bodeau. Ces toitures pourront donc fournir une partie de l'électricité de ces logements. Quant aux cuves, elles serviront à récupérer les eaux de pluie. Ces eaux seront réutilisées, notamment pour les toilettes et les installations sanitaires.

Rien n'est laissé au hasard, y compris pour les terrains. Leur aménagement ne doit pas perturber le voisinage. "Les terrains sont limités en taille : ils ont une superficie entre 550 et 800 mètres carrés, pour ne pas empiéter sur les terres agricoles et permettre aux agriculteurs d'exercer leur métier", détaille le maire de Saint-Sulpice-le-Guérétois. Sans compter que les futurs habitants devront par exemple utiliser des "essences de bois locales", pour construire les clôtures permettant de limiter chaque terrain.

Premières maisons dans deux ans

Pour l'instant, les terrains sont encore vides. Il n'y a que la pelouse ainsi que les armoires de branchement à l'eau et à l'électricité. Les chemins sont déjà tracés et les parcelles sont délimitées par des piquets de bois. Ce n'est que début 2023 qu'on verra les premières maisons sortir de terre.

Il s'agit des logements destinés aux personnes gagnant de faibles revenus, qui souhaitent ensuite pouvoir acheter leur logement. "Deux terrains sont déjà alloués à ce bailleur social, qui va bâtir des habitations à loyer modéré, avec accession à la propriété", explique le maire Eric Bodeau. Quant aux dix-neuf autres terrains, ils seront disponibles à la vente, dès ce 23 octobre. Les parcelles pourront être acquises par les propriétaires, en vue de construire leur maison. Des demandes ont déjà été déposées, d'après la mairie.

Dans le département, plusieurs communes ont déjà installé des écoquartiers. C'est le cas de Lavaveix-les-Mines, Faux-la-Montagne, Saint-Fiel ou encore Saint-Priest-la-Feuille.