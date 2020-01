Saint-Sulpice-les-Champs : une maison d'assistantes maternelles ouvre, il reste des places pour les enfants

A mi-chemin entre la nourrice et la crèche, "Petit'Graine" propose depuis lundi 20 janvier d'accueillir les enfants entre 0 et 6 ans. Cette structure permet d'éviter l'isolement des professionnelles et de répondre aux demandes des parents autour de Saint-Sulpice-les-Champs (Creuse).

Faire garder son bébé ou son enfant en bas âge quand on travaille, ce n'est pas toujours une mince affaire, surtout à la campagne. Pour faciliter la vie des parents, une maison d'assistantes maternelles a ouvert ses portes lundi 20 janvier à Saint-Sulpice-les-Champs (Creuse). Deux professionnelles y travaillent. Elles peuvent accueillir simultanément jusqu'à huit enfants entre 0 et 6 ans.

Pour l'instant, seuls six enfants y sont inscrits : Alice, Paul, Rose, Marius, Camille et Théo. Il reste donc des places pour les parents intéressés. "Ils jouent et s'éveillent même plus qu'à la maison : ils font de la peinture, ils chantent, ils dansent entre copains du même âge, c'est super", sourit Emilie, la mère de Marius, 18 mois.

"Comme à la maison"

Cette "MAM" a été créée par Claudine Galvaing, nourrice depuis quatorze ans à Saint-Sulpice-les-Champs. Depuis plusieurs années, c'était la seule dans la commune, et elle n'arrivait pas à répondre à toutes les demandes : "J'ai dû refuser des parents, ils étaient drôlement embêtés. C'est pour ça que j'ai créé cette maison d'assistantes maternelles. Comme ça on est deux et on peut accueillir plus d'enfants."

Pour Marion Bricard, qui a obtenu son agrément il y a quelques mois, travailler dans cette maison d'assistantes maternelles présente un autre avantage, celui de séparer vie professionnelle et vie privée : "C'est un beau métier mais qui peut devenir envahissant pour la famille, cette structure est un bon compromis."

"On s'adapte aux parents"

Le fonctionnement de la "MAM" est le même que pour une nourrice à domicile : les assistantes maternelles signent un contrat avec les parents pour chaque enfant. Petit'Graine est ouverte du lundi au vendredi de 7h à 18h30, mais ces horaires ne sont pas figés : "On est ouvertes aux demandes des parents", précise Claudine Galvaing.

L'ouverture de cette maison d'assistantes maternelles n'aurait pas été possible sans plusieurs aides reçues par les assistantes maternelles : "la MSA (mutualité sociale agricole), la caisse d'allocations familiales, plusieurs associations et surtout la mairie qui a financé les travaux et nous prête les locaux", souligne Claudine Galvaing.