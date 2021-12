Saint-Sylvestre au cabaret l'Ange Bleu près de Bordeaux : sans cotillon ni soupe à l'oignon à cause du Covid

Installé au bord de l'autoroute A10 près de Bordeaux, l'Ange Bleu organise ce vendredi soir son réveillon du Nouvel an. Annulée l'an dernier à cause du Covid, la Saint-Sylvestre est cette fois-ci maintenue mais se terminera à 2h du matin à la suite d'un arrêté préfectoral.

"60 kg de foie gras, 60 kg de Saint-Jacques et du champagne à volonté !" Chef cuistot du cabaret l'Ange Bleu, Loïc se prépare à servir 1.200 couverts pour le réveillon du Nouvel an. Dans le plus grand cabaret de France situé à Gauriaguet, près de Bordeaux, "on essaye de faire mieux qu'à Paris." Une Saint-Sylvestre néanmoins perturbée par la flambée des cas de Covid et un arrêté préfectoral qui impose la fermeture à 2h du matin.

"On ne pourra pas vous servir la soupe à l'oignon mais vous pourrez repartir avec le petit-déjeuner" (Aurélie, secrétaire de l'Ange Bleu)

"Depuis une semaine, on jongle avec les annulations, explique Alexandre Duvollet, le directeur du cabaret. Beaucoup de gens annulent parce qu'ils sont positifs ou cas contacts mais comme on est sur liste d'attente, il n'y a pas de souci puisqu'on remplace à chaque fois les tables qui se vident et on rembourse les gens sans problème".

Soirée french cancan et fiesta tropicale

Tous les automobilistes de l'A10 arrivant à Bordeaux connaissent sa façade en colonnades. Ouvert en 1997, l'Ange Bleu est une institution du monde du spectacle qui organise chaque 31 décembre "sa plus grosse soirée de l'année" (198 euros la soirée cabaret, 155 euros la soirée tropicale). Après une Saint-Sylvestre annulée en 2020 à cause du Covid, l'équipe de 80 personnes espérait un réveillon "normal" en 2021 mais le variant Omicron a joué les trouble-fêtes.

"On aura bien la Revue Cabaret avec danseurs, chanteurs, humoristes et magiciens et il y aura aussi les danseuses brésiliennes de la troupe des filles du Soleil" (Alexandre Duvollet)

"Normalement un réveillon à l'Ange Bleu, la soirée commence à 20h, avec la Revue qui joue jusqu'à 3h du matin, l'orchestre qui fait l'animation dansante, on sert la soupe à l'oignon, puis le petit-déjeuner avec le café à 6h du matin, raconte Alexandre Duvollet. Depuis quinze jours, on savait déjà qu'on n'avait plus le droit de faire danser notre clientèle et là, en fermant à 2h, ça nous oblige à contracter le spectacle."

Pas de soupe à l'oignon, ni de cotillon. "A cause du Covid, on n'a pas le droit de souffler dans la salle, ça ne serait pas concordant avec le port du masque donc on fournit les cotillons et ils seront à ramener à la maison", explique Aurélie, l'une des chargées d'accueil de l'Ange Bleu. Les langues de grands-mères aussi seront à siffler à domicile.

Alexandre Duvallet, le directeur de l'Ange Bleu dans la salle accueillant la soirée Cabaret pour le Nouvel an. © Radio France - Jules Brelaz