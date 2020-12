Saint-Sylvestre : "Ce qu'on veut éviter en Sarthe, ce sont les fêtes qui deviennent des clusters"

Des centaines de policiers et gendarmes participeront aux contrôles de la nuit de la Saint-Sylvestre ce jeudi. Un réveillon sous couvre-feu, alors que le département connaît toujours le plus haut niveau de circulation du coronavirus dans la région.

Dès 20h ce jeudi, les contrôles se multiplieront sur les routes sarthoises pour ce réveillon sous couvre-feu. Alors que la sécurité routière est d'habitude la priorité, cette année c'est le contrôle de la pandémie, qui reste très active en Sarthe.

Avec cette difficulté : comment contrôler ce qui se passe dans les habitations ? S'il y a des problèmes, cela se verra, assure le préfet de la Sarthe Patrick Dallennes : "S'il y a une intervention pour tapage ou trouble à l'ordre public et que les forces de l'ordre constatent qu'il y a une fête organisée, elles pourront aussi verbaliser sur le fondement de l'infraction aux règles sanitaires, soit 135€ d'amende pour chaque participant. Tout cela dans le respect de l'état de droit, notamment l'inviolabilité du domicile."

L'ennemi c'est "le relâchement"

Les rassemblements publics sont en effet interdits mais on a le droit de recevoir de la famille ou une poignée d'amis (à condition que tout le monde passe la nuit sur place jusqu'à la levée du couvre-feu à 6h). "Ce qu'on vise c'est le débordement, la fête avec de la musique amplifiée, de l'alcool, un relâchement complet. Surtout si on danse ou qu'on chante, on risque de créer un cluster".