Saint-Sylvestre : un réveillon de nouveau sous surveillance dans le Loiret

Ce sera de nouveau une soirée de réveillon très particulière pour les loirétains. Contrairement à l'an passé, il n'y a pas de couvre-feu, on peut circuler librement. Mais, en raison du contexte sanitaire, la Préfecture du Loiret a pris plusieurs arrêtés pour limiter la propagation du virus.

Pas de rassemblement festif à plus de 10 personnes

Première mesure et pas des moindres : tout regroupement festif de plus de dix personnes dans l’espace public ou dans un lieu ouvert au public est interdit, par arrêté préfectoral, du 31 décembre 2021 à 18h00 au 1er janvier 2022 à 12h00, sur l’ensemble du territoire loirétain. Il ne sera donc pas possible de sortir dans la rue en groupes de 10 ou en famille pour le passage à la nouvelle année sous peine d'une amende de 750 euros maximum. Les rassemblements festifs à caractère musical (teknival, rave-party) non déclarés et le transport afférent de matériel de sons sont également interdits.

On sera rigoureux sur les soirées organisées au restaurant ou dans des salles des fêtes

Les soirées festives au restaurant, au cabaret ou dans une salle municipale sont toujours autorisés. Mais conformément aux dernières mesures gouvernementales, tout ne sera pas possible. " Dans les ERP, les établissements recevant du public, on sera très vigilant. On a constaté que beaucoup d'évènements s'étaient annulés d'eux mêmes mais il en reste quelques-uns" explique Franck Boulanjon, le directeur de cabinet de la Préfète du Loiret. Dans ces soirées là, pas question pour les convives de manger ou de boire en restant debout, il est également interdit de danser pour éviter les contacts. " _C'est aussi un question de cohérence avec les discothèques qui elles sont fermée_s" insiste Franck Boulanjon.

Vente et consommation d'alcool interdites sur la voie publique

La vente d’alcool à emporter, ainsi que la consommation d’alcool dans l’espace public, sont également interdites dans le département entre vendredi 17 heures et samedi 12h00. Des contrôles seront effectués par les services de police et de gendarmerie." Les forces de l'ordre vont vérifier les pass sanitaires dans les établissements recevant du public. Elles seront là aussi pour éviter des attroupements devant ces mêmes établissements. On ne veut pas de soirées qui se terminent dans la rue" ajoute Franck Boulanjon.