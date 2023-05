Saint-Symphorien : Evacué l'été dernier en raison de l'incendie le camping fait de nouveau le plein

Il y a du monde dans les campings de Gironde pour ce long weekend de Pentecôte. Il faut dire que la météo est favorable. Illustration au camping "Vert Bord'Eau" de Saint-Symphorien, un établissement 3 étoiles qui compte 78 emplacements et 17 mobil-homes.

Ce petit camping nature situé en pleine forêt avait dû être évacué pendant plusieurs jours l'été dernier en raison de la proximité des flammes de l'incendie de Landiras. Mais le camping n'a pas brûlé et les campeurs sont de retour. Il affichait même complet ce weekend.

A la réception on croise beaucoup d'étrangers, des amateurs de vélos et puis des retraités en quête de calme et de verdure.

Aujourd'hui la page de l'incendie est définitivement tournée mais Chloé Evanno, la nouvelle gérante du camping de Saint-Symphorien martèle le message de prévention à tous ses campeurs : "on les sensibilise sur le risque des mégots mal écrasés et des barbecues à faire uniquement dans une zone dédiée."

