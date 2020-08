Le port du masque devient obligatoire dans le centre-ville de Saint-Tropez

Dès samedi 8 août à minuit, le port du masque sera obligatoire dans le centre-ville, le port et à la citadelle de Saint-Tropez. Cet arrêté préfectoral a été pris suite à l'augmentation du nombre de nouveaux cas par jour dans le golfe de Saint-Tropez.

Samedi 08 août prochain, le masque sera obligatoire pour tous - à l'exception des enfants de moins de 11 ans et des personnes handicapées qui pourront le justifier par un certificat médical - dans les espaces publics de la commune de Saint-Tropez : la citadelle, le port et le centre-ville.

Entre 45 et 50 nouveaux cas par jour dans le golfe de Saint-Tropez

Actuellement, on recense entre 45 et 50 nouveaux cas par jour dans le golfe de Saint-Tropez. Entre le 25 juillet et le 1er août dernier, 64 nouveaux cas positifs au Covid-19 ont été identifiés, notamment au sein du personnel de deux restaurants place des Lices, dans le centre de Saint-Tropez. L'épidémie semble donc s'accélérer.

La Préfecture du Var et l'Agence Régionale de Santé mettent en garde sur un relâchement des gestes barrière. À ce titre, deux restaurants de Ramatuelle sont tombés sous le coup d'une fermeture administrative d'une durée de deux semaines.

L'Agence Régionale de Santé appellent les touristes et les habitants à se faire dépister, massivement. La préfecture du Var avec les laboratoires, les infirmières libérales, et l'ARS vont développer un dispositif sur Saint-Tropez et Grimaud pour doubler leurs capacités de dépistages.