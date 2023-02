Saint-Tropez va surtaxer les résidences secondaires pour construire des logements pour ses habitants

Son port, ses yachts, ses plages de rêve… Saint-Tropez fait toujours rêver les touristes du monde entier. Mais derrière la carte postale, il y a un village qui se meurt : Saint Tropez a perdu 30% de sa population en 15 ans ; il n’y a plus que 3600 habitants aujourd’hui, contre 4700 en 2008 et même 6100 à la fin des années 60. En cause : l’impossibilité pour les Tropéziens de trouver un logement à l’année. Sur la commune, 72% des logements sont des résidences secondaires et les prix au m² sont parmi les plus chers de France.

La municipalité a donc décidé de taper fort en augmentant, comme l’y autorise la loi, la taxe d'habitation de ces résidences secondaires de 60% à partir de 2024. Objectif : dégager 3,6 millions d'euros pour construire des logements pour les Tropéziens (100 logements d’ici 5 ans, dont la moitié d’ici 3 ans).

"Je ne pensais pas devoir prendre un jour une telle décision" explique Sylvie Siri, maire de Saint-Tropez à France Bleu Provence. "Mais aujourd’hui, je n’ai plus le choix car notre village perd ses familles et c’est inacceptable" poursuit l’élue qui précise que "11 classes ont été fermées en 10 ans, faute d’élèves".

"S’expatrier" c’est notamment ce qu’a dû faire Romain, jeune commerçant : "Nous avons fait comme tout le monde, nous nous sommes installés ailleurs ! Nous voulions acheter une maison mais impossible de trouver dans nos prix à Saint-Tropez. C’est triste car nous sommes nés à Saint-Tropez, nous y travaillons mais ne pouvons plus y vivre".

Un courrier envoyé aux propriétaires de résidences secondaires

La création de nouveaux logements permettra selon Sylvie Siri de "garder les jeunes actifs à Saint-Tropez. Les projets de construction iront vite car nous avons identifié les terrains, il nous manque que l’argent. Les propriétaires de résidences secondaires, Tropéziens comme nous, comprendront notre décision, j’en suis sure car c’est tous ensemble que nous réussirons à préserver notre cité". Ces propriétaires recevront d’ailleurs dans les jours qui viennent un courrier de la mairie pour expliquer la situation.

En plus de cette majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires, la municipalité de Saint-Tropez annonce aussi qu’elle fera aussi un peu plus souvent usage de son droit de préemption lors de la signature de compromis de vente, notamment des "appartements type T2 ou T3, adaptés aux familles".

Les logements à l'année sont devenus une denrée rare à Saint-Tropez. Ici, une affiche sur une pharmacie du village. © Radio France - Sophie Glotin