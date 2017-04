Saint-Vaast-la-Hougue : "On attend les Parigots avec impatience pour ces vacances"

Ca y est c'est parti pour un mois de vacances en Avril ! Ce samedi ce sont les Parisiens mais aussi les Montpelliérains et les toulousains qui ont ouvert le bal pour 15 jours. Il flottait un air de vacances dans la Manche.

C'est sous un ciel mitigé entre nuages et éclaircies que les premiers vacanciers sont arrivés ce samedi à Saint-Vaast-la-Hougue. Ils ont pu profiter du marché de producteurs locaux : "ici on respire, ça sent la mer, on est bien. On adore les crustacés, les coquillages et les paysages". Les bonnes odeurs attirent au fil des rues animées. Et les étals des poissonneries ne désemplissent pas, les professionnels sont ravis : "ça commence avec les beaux jours la saison démarre. On est heureux de voir les parisiens arriver. Ils font marcher l'économie locale, c'est bien."

A quoi reconnaît-on un parisien en vacances ?

La tour de Tatihou © Maxppp - Stéphane GEUFROI

Pâques c'est un avant goût de l'été alors ce ne sont pas des vacances de printemps à rater pour les professionnels qui voient arriver d'un bon oeil ces premiers vacanciers. Et à la question d'ailleurs à quoi reconnaît-on un parisien en vacances, réponse des gens du coin : " ils prennent toute la place dans les rues, on ne peut plus bouger et à leur façon de s'habiller..." On en aura pas plus. Plus loin à quelques kilomètres de là : le camping de la Gallouette. Christophe son responsable est lui aussi tout sourire en ce samedi matin : "c'est parti pour la saison, on atetnd pas que les Parigots nous on accepte tout le monde (rires) ! Ce samedi en tout cas parisiens ou pas, les habitants et les vacanciers étaient bien contents de se retrouver.