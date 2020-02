Les tourtereaux ont fêté leurs noces d'or en repassant devant le maire et le prêtre.

Saint-Valentin : 50 ans d'amour pour Michel et Marcelle à Bazuel

Marcelle et Michel Carlier

Bazuel, France

L'histoire d'Amour avec un grand A a commencé comme souvent à l'époque dans un bal, à la "raccro de la ducasse" se souvient Michel, une semaine après la fête au Cateau Cambrésis, il y avait toujours un grand bal, et c'est là qu'ils se sont rencontrés sur un air de jerk ou de rock, ils ne sont plus certains, mais ce qui est sûr pour les 2 c'est que c'était un coup de foudre.

Une rencontre sous l’œil de la maman de Marcelle car à l'époque les filles ne sortaient pas comme ça. L'ouvrier bonnetier et la blanchisseuse se sont fréquentés pendant 2 ans avant de se marier.

Marcelle rejoignait alors son amoureux à la sortie du travail, et il la raccompagnait jusqu'à chez ses parents, lui en mobylette et elle en solex, et avant que Michel puisse rentrer chez ses beaux parents, il contait fleurette à sa dulcinée sous un arbre.

Depuis ils ne sont jamais quittés, juste quand Michel est parti à Paris pour se former à la Poste, mais après Marcelle l'a suivi jusque dans les Ardennes où il avait été nommé receveur. Ils ont eu 2 enfants, puis 5 petits enfants. Et malgré les problèmes de santé de Michel, le couple a perduré, et aujourd'hui il regarde avec toujours autant d'amour celle qu'il appelle sa bien-aimée

Elle a toujours autant de gentillesse, de serviabilité, de force en elle, et de caractère aussi

Un couple uni qui est carrément repassé devant monsieur le maire et même à l'église pour célébrer ses noces d'or, et ce sont leurs enfants qui ont dit oui au moment du consentement.

Pour durer, "fidélité, confiance, respect, concessions, et petites attentions"

Alors quelle est la recette de l'amour qui dure ? pour Michel, ça repose sur 3 choses, la fidélité, la confiance et le respect, il faut aussi savoir pardonner assure le retraité qui en temps que diacre, conseille de jeunes couples qui vont se marier . Et pour Marcelle, il faut savoir aussi faire des concessions, et calmer le jeu en cas de tension, mais après rapidement crever l’abcès.

Les 2 amoureux assurent aussi qu'il faut savoir prendre du temps chacun pour soi pour être mieux avec l'autre, et toujours avoir une petite attention pour lui.

Les tourtereaux qui ont programmé un voyage de noces 50 ans après le premier, ils partent fin avril à Pornic.