Saint-Valentin : à Strasbourg, les restrictions profitent aux "Love shops"

De l'extérieur, la vitrine donne le ton : du rouge, des coeurs et des tenues légères. Robin ressort du "Love Store", place d'Austerlitz à Strasbourg, un paquet à la main : "Je suis venu chercher des choses pour passer la Saint-Valentin avec ma compagne", souffle-t-il un peu gêné. Il n'est pourtant pas le seul à avoir eu la même idée.

Les "Love shop" font le plein

"On est restreints cette année", explique Richard Fhal, le gérant du "Love Store" de Strasbourg, "mais on peut toujours organiser une petite soirée coquine, entre nous, sans gestes barrière" lance-t-il en souriant.

Sa devanture annonce "Le plaisir et l'harmonie du couple." Richard Fhal explique : "On est loin des sex shop à l'ancienne, un peu glauques. Ma boutique est un "Love shop", l'ambiance est tournée vers le glamour, le sensuel. Nos produits sont variés et nous sommes ouverts à toutes et à tous sans tabous", insiste-t-il.

Une tendance qui se poursuit depuis le début de la pandémie

Lorsque les magasins non-essentiels ont été autorisés à rouvrir, Richard Fhal a vu de nombreux nouveaux clients passer la porte de son magasin : "J'ai surtout eu beaucoup de femmes, qui se sont laissées surprendre par le confinement et qui sont venues s'équiper. Et puis les loisirs sont limités..."

Les moeurs aussi ont changé : "Les nouvelles générations assument !" se réjouit Richard Fhal, "Avant c'était caché, c'était monsieur qui achetait le sex-toys de madame, maintenant c'est madame qui vient acheter son sex-toys, voire le petit gadget pour monsieur."

Et en terme de produits il y en a pour tous les goûts : de quoi donner des idées aux curieux, même une fois la Saint-Valentin passée.