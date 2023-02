Saint-Valentin dans le Loiret : Lucette et Rémi, bientôt 70 ans de mariage

Quand on les rencontre, presque au hasard, dans la rue principale d'Outarville, Rémi et Lucette profitent du soleil pour une balade utile. Ils ont des ouvrages et des magazines, à déposer dans la boîte à livres de leur commune. "On essaie de rester actif" plaisante Rémi, 91 ans. C'est le 14 février, la Saint-Valentin, on ose leur poser la question : combien d'années de mariage, les amoureux ? "69 ans cette année !" répond fièrement Lucette.

"Il était toujours à se promener à vélo, sur la même route"

Le couple approche les 70 ans de mariage, les noces de platine. Et s'ils ne font pas grand-cas de la Saint-Valentin -"même pas un petit gâteau ce soir ?" taquine leur petite-fille - Rémi et Lucette racontent volontiers leur histoire, leur rencontre d'abord, au début des années 50, au bord d'une route. "J'allais voir ma cousine, toutes les semaines, à Saint-Benoît-sur-Loire" se souvient Lucette. "Et il était toujours à se promener à vélo, sur la même route. On en est venu à se rencontrer comme ça." Une rencontre somme toute banale, insiste Rémi. "À l'époque, il n'y avait pas les téléphones, les portables, tout ça."

Un mariage en 1954, au retour du service militaire

Qui aborde l'autre en premier ? Les deux tourtereaux ne s'en souviennent pas ou veulent garder le mystère... mais la suite, ils s'en rappellent "par cœur" clame Rémi. Lui part à l'armée, Lucette attend "les lettres, pour avoir des nouvelles, et quand il est rentrée de l'armée, on s'est marié. J'étais enceinte, il n'y avait pas la pilule" sourit l'octogénaire. C'était en 1954.

"Avec cinq enfants, on a sauvé l'école"

Suivent des années heureuses, "on n'a pas de regrets, on est resté biens" déclare Rémi. Des enfants, des péripéties aussi, pour trouver une maison près de l'école afin de ne pas payer le transport et la cantine. "Quand on a emménagé à Saint-Péravy-la-Colombe, l'école allait fermer. Mais comme on est arrivés avec cinq enfants, on a sauvé l'école" s'amuse Rémi. Son secret pour un long mariage comme le sien ? "Il faut être cool et indulgent," Lucette approuve. Son mari, "il est bien (...) il fait la cuisine" conclut-elle.