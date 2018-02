Tours, France

Plusieurs centaines de millions de roses vont être vendues en ce jour de Saint Valentin à travers le Monde ! Une rose rouge symbole de l'amour que certains hommes ont pensé à réserver et que d'autres achèteront à la dernière minute en sortant du travail

Pour les fleuristes, c'est la journée où il ne faut pas se rater car on ne peut pas reporter à plus tard la Saint Valentin . Chez les grossistes du marché de gros de Rochepinard, là aussi, les commandes ont été multipliés par 10 sur les roses rouges par rapport à une semaine normale Christophe a géré toutes ces commandes chez Fleurs Assistance, il a passé commande au Kenya et en Ethiopie, il y a plus de deux mois pour être sûr de recevoir ses fleurs au bon moment. "La rose rouge est un produit frais, elle doit arriver en bouton, avec une tige plus ou moins longue, si l'on souhaite faire une composition ou l'offrir en gerbe. C'est la tradition et la fleur de ce jour-là"

Maintenant le stress a changé de camp : ce sont les fleuristes qui vont devoir faire face à la demande : ils ont déjà récupéré leurs dizaines de bottes de roses, plus un peu de feuillages verts et quelques branches blanches pour faire des compositions : "Il y a en fait plusieurs sortes de clients" explique Rémy fleuriste à Tours "ceux qui achètent régulièrement des fleurs pour leurs femmes et qui ont passé commande au moins huit jours avant, ceux qui vont venir dans la journée chercher les fleurs mais tous sont assez généreux : ce sont des gros paniers que l'on fait ce jour-là. Mais il y aussi les petits jeunes qui fêtent leur première Saint Valentin, qui n'ont pas beaucoup de moyens mais qui vont repartir avec une ou quelques roses, mais pour tous c'est le geste qui compte" conclut Rémy.

Delphine est aussi fleuriste mais ne travaille que pour des événements particuliers de la vie de ses clients et elle s'est fait une règle de conduite : des fleurs de saison et cultivées en France : "on peut" dit-elle "faire de très beaux bouquets avec des petites fleurs comme les renoncules, les anémones, les premières tulipes ou encore la giroflée !" . Si vous souhaitez découvrir des compositions autre que celles de roses rouges pour la Saint Valentin, vous pouvez découvrir les créations de Delphine sur son site internet : http://niveole\-fleuriste\.com/