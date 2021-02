Saint-Valentin dans les Landes : vos mots d'amour s'affichent sur écran géant

Un mot d'amour affiché aux yeux de tous, en taille XXL... C'est ce que propose la commune de Castets, dans les Landes. Le but est simple : écrire un petit message à l'élu de son cœur puis l'envoyer par mail à la mairie qui l'affichera ensuite sur les écrans lumineux de la ville le jour de la Saint-Valentin. Le message peut être long de quelques mots seulement, il peut aussi être sous forme de poème, ou encore de courte vidéo. Une manière pour la mairie d'égayer le quotidien de ses administrés en cette période de crise.

Message d'amour en format XXL

Vous rêvez peut-être de déclarer votre flamme à un inconnu, ou tout simplement dire à l'élu de votre cœur que vous l'aimez. Pour cela, la mairie de Castets a mis en place une adresse mail, à laquelle les habitants peuvent envoyer leurs mots doux. "On a un super panneau high-tech qui permet de diffuser des vidéos, sourit Philippe Mouhel, le maire de Castets. Ce panneau sert normalement aux associations, mais il faut avouer qu'en ce moment, seuls le message de respect des gestes barrières est diffusé."

La mairie a alors décidé d'afficher le jour de la Saint-Valentin tous les mots d'amour reçus par mails. "Comme la Saint-Valentin tombe un dimanche, on s'est même dit qu'on pourrait laisser défiler les mots tout le reste de la semaine", poursuit le maire.

On est là pour rigoler, remettre des sourires sous les masques - Le maire de Castets

Tous les mots d'amour sont autorisés, même ceux à destination d'inconnus. "Pour l'instant nous n'avons pas reçu de message d'anonyme, mais s'il y a des choses amusantes on les passera avec grand plaisir, assure Philippe Mouhel. On est là pour rigoler, remettre des sourires sous les masques. Même si le mot d'amour ne nous est pas destiné, c'est toujours beau à lire et à voir!"

Pour participer, il suffit d'envoyer son petit mot d'amour, signé ou anonyme, sous forme de texte, courte vidéo de 6 secondes maximum qui sera sous-titrée, ou encore de poème. L'adresse mail est la suivante : communication@castets.fr. Les mails sont à envoyer au plus tard le mercredi 10 février.