Saint-Valentin en Gironde : Nicolle et Jean, 64 ans de mariage, "il ne pense qu'au foot"

Nicolle, "avec deux L", et son Jeannot, un couple de girondins mariés depuis 64 ans et qui coule des jours heureux à l'Ehpad Le Châlet à Belin-Béliet, dans le Sud-Gironde.

"Ici tout le monde nous surnomme les amoureux". Jean et Nicolle, 87 et 83 ans, n'en sont pas à leur première fête de la Saint-Valentin. Résidents de l'Ehpad Korian Le Châlet, à Belin-Béliet, ce couple partage une seule et même chambre. C'était la condition pour venir s'installer dans la maison de retraite après 64 ans de mariage précédé d'un coup de foudre à Arcachon.

"C'était l'été, c'était un dimanche matin, j'avais quatorze ans", se souvient Nicolle, "avec deux L", insiste-elle. La suite c'est Jean qui la raconte. "J'étais au bistrot avec son frère. Il y a une fille qui est passé. Je lui ai dit : elle est pas mal, tu la connais ? Il m'a répondu, oui c'est ma sœur. C'est comme ça qu'on a commencé à se voir de temps en temps."

Si on s'embrassait ? "Ah oui, toutes les nuits !"

Le 19 septembre 1959, Jean et Nicolle se disent oui à Arcachon. Celle qui va devenir dactylo à l'Ecole nationale de l'aviation civile entame alors une longue vie commune avec le mécanicien aéronautique formé dans l'armée. Jeannot, comme sa moitié le surnomme, répare alors les caravelles d'Air Inter, une compagnie aujourd'hui disparue.

Nicolle et Jean, mariés pour le meilleur et le pire depuis 64 ans, le pire étant pour Nicolle la passion de Jeannot pour le football. © Radio France - Jules Brelaz

Né en 1936, Jean est un homme qui fait la cuisine et le ménage. "Alors le ménage, ça ne me plaisait pas trop parce qu'il déplaçait mes objets qui étaient à tel endroit", remarque Nicolle. Quand on lui demande la recette pour durer en amour, la retraitée répond, sans jamais se départir de son air malicieux. "Je pense qu'il avoir beaucoup de patience, d'être prévenant et de pas trop se monter la tête. Il y a eu des hauts et des bas comme dans tous les couples".

Dans la France de l'après-guerre, les deux jeunes tourtereaux batifolent et s'embrassent "toutes les nuits", "jusqu'à un certain âge". Supporter du Toulouse FC et ancien joueur de Cazaux et Arcachon, Jean ne courrait pas après les autres jupons, "il ne courrait qu'après le ballon. Il jouait toujours au foot. On ne pouvait pas aller ailleurs, on ne pouvait pas aller au cinéma, on pouvait rien faire", peste Nicolle.

Le secret de l'amour ? "Bah il faut déjà s'aimer"

Quelques chambres plus loin, un autre couple accepte de révéler la recette de l'amour éternel. Francis et Jeanine, 88 ans chacun, se sont mariés le 29 avril 1961 "à 9h30 du matin". "Vous savez, je pense qu'il faut d'abord s'aimer", commence Francis, un ancien représentant de commerce. "Bien sûr, oui d'abord", insiste Jeanine. "On n'est pas toujours d'accord non plus, elle a son caractère et j'ai le mien".

L'Ehpad Le Châlet à Belin-Béliet compte plusieurs couples parmi ses 71 résidents. © Radio France - Jules Brelaz

Après 62 ans de vie commune, poursuit Jeanine "on continue à s'aimer. Moins, bien sûr, qu'au début, c'est plus la même chose à notre âge maintenant". Francis ajuste sa prothèse auditive et précise : "Bien sûr que je l'aime ! On s'embrasse et on s'engueule." A l'occasion de ce 14 février, "mon petit vieux, je te souhaite une belle Saint-Valentin, dit Jeanine, je te fais un gros bisou !"

"Parce qu'on est vieux, on n'a plus le droit de se toucher ?"

Loin d'être tabou, l'amour entre résidents se vit au grand jour à l'Ehpad Le Châlet de Belin-Béliet. "Parce qu'on est vieux, on n'a plus le droit de s'aimer, on n'a plus de se regarder, de se toucher ? Non, même âgé, on peut continuer à s'aimer, à se regarder avec des yeux de merlan frit", déclare Léna, la gouvernante de la maison de la retraite du groupe Korian.

"Il y a plusieurs types de relations ici, explique la responsable des ASH, les aides-soignants des services hospitaliers. Il y a effectivement les résidents qui arrivent ici en couple, qui s'aiment toujours, qui se regardent toujours avec ces yeux d'amour et parfois une certaine pointe de jalousie. Il y a aussi les personnes qui se redécouvrent ici. On a déjà vu des amoureux transis qui s'étaient quittés et qui se sont retrouvés à l'Ehpad. Et on a également eu le couple qui se forme ici. Tous les deux célibataires qui se rencontrent et qui se regardent avec les yeux d'amour de quatorze ans où l'autre est le plus beau, la plus belle, le plus merveilleux."