Saint-Valentin : Facebook ouvre une hotline pour recueillir les déclarations d'amour

Jusqu'au 14 février, Facebook Rencontres, l'une des fonctionnalités du réseau social, lance l'opération "Téléphone Bleu" pour recueillir les déclarations les plus enflammées. Les plus beaux textes seront ensuite diffusés sur la page Facebook France.

"Avis aux grands romantiques, aux amoureux passionnés et aux célibataires qui n’ont pas perdu l’espoir de faire des rencontres malgré la situation actuelle." Facebook Rencontres, la fonctionnalité "dating" du réseau social, lance à partir de ce mardi et jusqu'au 14 février l'opération "Téléphone Bleu" pour encourager les poètes et poétesses qui s'ignorent à déclarer leur flamme à leur bien aimé(e) sur le répondeur d'un numéro gratuit crée pour l'occasion, le 01 88 61 68 13.

Après le bip, remplacé par des battements de cœur, tous les messages sont les bienvenus, des poèmes aux citations de films en passant par une lettre avec ses propres mots. "Tout le monde peut laisser sa petite annonce pour rencontrer l’âme sœur ou juste déposer un témoignage d’amour", précise Facebook.

Les meilleurs textes publiés sur la page Facebook France

Pour être sur que sa déclaration, anonyme, soit appréciée à sa juste valeur, le réseau social indique que "rien ne vous empêche de glisser dans votre message une indication que seule votre coup de cœur secret pourrait comprendre".

A l'issue du recueil des déclarations, les plus beaux messages vocaux seront sélectionnés et publiés sur la page Facebook France.