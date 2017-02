Saint Valentin : "je n'ai jamais été aussi heureux" dit un jeune marié périgourdin de 81 ans

Ce 14 février, jour de la Saint Valentin, France Bleu Périgord vous raconte l'histoire d'un couple heureux et amoureux. Yvonne et Henri, 93 et 81 ans se sont rencontrés à la maison de retraite. Et ils se sont mariés il y a 7 ans à l'âge... de 87 et 75 ans

S'il y a bien un moment où l'on ne s'attend plus forcément à vivre le très grand amour, c'est chez les plus âgés d'entre nous. Pourtant l'amour existe bien et il est parfois brûlant. A la maison de retraite Les Deux Séquoias de Bourdeilles, un couple qui s'était rencontré sur place s'est même marié le 13 juillet 2010 ! Depuis les deux tourtereaux de 93 et 81 ans filent le parfait amour.

Henri et Yvonne avec l'une des animatrices, Nadine © Radio France - Antoine Balandra

Un autre couple s'est rencontré sur place et s'est marié en 2015. Enfin un troisième couple s'est formé sans pour l'instant aller jusqu'au mariage. Voilà qui est plutôt rare. L'air ou l'ambiance de cette maison de retraite est-elle particulière, particulièrement romantique ? Peut-être. En tout cas, Yvonne et Henri sont plus heureux que jamais:

Reportage à la maison de retraite de Bourdeilles Partager le son sur : Copier

"Elle a 93 ans, j'en ai 81 et on vit comme deux amoureux, comme deux jeunes, on n'a jamais été si heureux" explique Henri

Tous les deux disent avoir les mêmes goûts. Ils ne se déplacent que main dans la main. Ne se laissent jamais tout seul bien longtemps. "On est très bien, c'est terminé, on reste comme cela jusqu'à la fin de nos jours" dit Henri.

La maison de retraite de Bourdeilles semble inspirer les rapprochements... © Radio France - Antoine Balandra

"Elle est venue, elle m'a dit monsieur, je veux me marier avec vous" plaisante Henri. Yvonne, elle parle des sourires que lui a fait son mari pour la séduire, "j'ai été prise au piège" rigole-t-elle.