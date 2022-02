Ce 14 février, c'est la Saint-Valentin, jour des amoureux. A Saint-Amand-les-eaux, un jeune couple d'amoureux vit à la résidence du Bruille. Monique, 67 ans et Alfred, 75 ans, se sont rencontrés dans les couloirs de l'EHPAD il y a trois ans. Ils sont fiancés depuis le mois de juin.

Saint-Valentin : le coup de foudre de Monique et Alfred, fiancés à l'EHPAD de Saint-Amand-les-eaux

A l'occasion de la Saint-Valentin, ils célèbrent leurs 8 mois de fiançailles.

En ce jour de Saint-Valentin, France Bleu Nord a décidé de déclarer sa flamme à un jeune couple d'amoureux : Monique, 67 ans et Alfred, 75 ans, se sont rencontrés dans un EHPAD, à la résidence du Bruille à Saint-Amand-les-eaux, entre Lille et Valenciennes. Le couple a été immortalisé, juste après le deuxième confinement, alors que l'épidémie de Covid-19 était encore très sévère, par une photo de la Voix du Nord, qui les montrait s'embrassant langoureusement dans les couloirs de la maison de retraite.

Depuis, ils se sont fiancés, et filent le parfait amour. Les fiançailles ont eu lieu le 12 juin 2021, le jour de l'anniversaire d'Alfred. Le matin où nous les rencontrons, ils célèbrent leurs huit mois de fiançailles. Monique reçoit un bouquet de roses rouges de la part de l'équipe de l'EHPAD, et montre fièrement sa bague, montée d'une émeraude, Alfred, lui, porte une chevalière offerte par son amoureuse.

A la résidence de Bruille, on célèbre volontiers l'amour entre Alfred et Monique © Radio France - Cécile Bidault

Alfred, grand timide, célibataire, est arrivé à la maison de retraite après Monique, veuve, et c'est elle qui a fait le premier pas, il y a trois ans. "Il était dans le hall" raconte Monique, "je lui ai dit de venir s'asseoir à côté de moi. On se faisait la bise. Le lendemain, je lui ai dit de m'embrasser sur les lèvres, directement".

ECOUTEZ : rencontre avec Monique et Alfred Copier

Les personnes âgées ont droit à une vie amoureuse, à une sexualité

Chacun a sa chambre mais, sourit Monique, "il passe les trois quart des nuits chez moi". Toute l'équipe est ravie de cette relation. Tony Dumonceau, médecin coordonnateur de l'EHPAD, estime que "les amourettes ne s'arrêtent pas à la porte de l'EHPAD. Les personnes âgées ont droit à une vie amoureuse, à une sexualité, comme tout être humain. Pour nous, le fait que ce couple se crée, ça met du baume au cœur. Ca fait du bien de penser à autre chose qu'au Covid".

ECOUTEZ : Monique et Alfred parlent de leur amour Copier

Pour l'instant il n'est pas question de mariage, Monique et Alfred se voient bien rester éternellement fiancés. "C'est un coup de foudre, il me rend heureuse", lance Monique, "ça me rajeunit".