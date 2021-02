Saint-Valentin : les agences de rencontres dopées par les restrictions sanitaires dans le Grand-Est

Le coronavirus, le confinement, le couvre-feu ne facilitent pas les rencontres en général et les rencontres amoureuses en particulier. Les célibataires ont été plus nombreux à s'inscrire en agence de rencontres.

Difficile de faire des rencontres alors que les restrictions sanitaires nous privent de l'essentiel des occasions de sociabiliser. Alors pour se donner une chance les célibataires ont été plus nombreux à faire appel à des réseaux professionnels.

Une étude Ifop rapporte qu'en 2020, un Français sur trois est inscrit sur un site de rencontres, tandis qu'ils n'étaient qu'un sur quatre en 2018.

Ampoule en forme de coeur et de Love / Amour pour la Saint Valentin © Radio France - Xavier Grumeau

Les agences matrimoniales aussi ont vu les clients affluer. Gilbert Andrianne dirige les agences Harmonie de Charleville-Mézières, Epinal, Verdun et Nancy. La franchise dont il est propriétaire est également présente à Strasbourg, à Chalons-en-Champagne, à Reims, à Saint-Dizier, à Troyes à Metz, à Chaumont, à Laon, à Auxerre et à Epinal. Son activité a progressé de 30% sur l'année écoulée.

Une solitude plus pesante et des couples qui se séparent

Deux facteurs expliquent ce phénomène, selon Gilbert Andrianne. "Il y a des personnes dont la solitude était masquée jusque-là par tout un tas d'activités de loisirs ou par une activité professionnelle prenante. Ces événements ont été le révélateur pour eux du fait que la solitude n'était peut-être pas la situation idéale. Il y a aussi eu beaucoup de séparations et de divorces. Là aussi, les problèmes étaient masqués parce que les gens pouvaient s'éclater chacun de leur côté dans des activités et se sont retrouvés beaucoup plus confinés dans un espace commun".

Rencontrer l'amour en plein confinement

À 50 ans passés, Isabelle a trouvé l'amour en plein confinement grâce à l'agence Harmonie de Charleville-Mézières. Lorsqu'elle s'est inscrite à l'été 2020, le reconfinement arrive vite : "_Je n'y croyais pas_, pour moi c'était impossible de rencontrer quelqu'un ?"

TEMOIGNAGE - Isabelle : "Où se voir ? Une grande surface ! Ce n'est pas terrible" Copier

"Où se voir ?", c'est la grande interrogation d'Isabelle lorsqu'elle contacte un célibataire. Les cafés, les restaurants sont de nouveau fermés. On lui propose un lieu de rencontres plutôt inhabituel... une grande surface ! "Ce n'est pas terrible", sourit Isabelle. Les prétendants habitent à plus d'une heure de route. Le contact se limitera aux coups de téléphone et n'ira pas plus loin.

Le prétendant suivant a la chance d'habiter plus près et de proposer un lieu plus adapté au romantisme d'une première rencontre : une balade dans les rues de Charleville-Mézières. Masque obligatoire : "ça fait bizarre parce qu'on ne voit pas le visage... ça coince un peu". La rencontre restera infructueuse.

La rencontre suivante donnera lieu à deux rendez-vous, deux promenades à Sedan, puis à Mouzon. "Il m'a proposé d'aller boire un café à la maison parce qu'il n'habitait pas loin. On a respecté les gestes barrières, on ne s'est pas touché". À l'issue de la deuxième rencontre, il semble évident que le courant passe et les masques tombent. "On s'est quand même fait la bise"

Voilà deux mois et demi que les deux tourtereaux se revoient chaque week-end. Mais ils ne peuvent pas encore vivre pleinement leur idylle naissante : "On aimerait bien aller au restaurant ou sortir au cinéma, au musée, mais là on est coincés à la maison".