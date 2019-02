La Saint-Valentin booste le commerce des fleurs à Rouen

Rouen, France

La fête des amoureux rime tous les ans avec fleurs. Et la plus populaire reste la rose rouge. Au MIN de Rouen, c'est ce que privilégient les fleuristes pour leurs boutiques. Mais pas que.

Le rush au MIN de Rouen

Le rush chez Floris c'était lundi. Le local de 1000m² a été dévalisé par les fleuristes. Le gérant de l'enseigne a du d'ailleurs travailler de 0h à 19h. Des horaires exceptionnels pour une fête exceptionnelle : "C'est une fête très importante pour le secteur" explique Filip Poels, le gérant. Et cette fête est aussi importante que le 1er mai ou la fête des mères. A la Saint Valentin, Filip Poels voit son chiffre d'affaire multiplié par deux.

Le produit phare débarque des camions de Hollande, la rose rouge : "c'est un peu cliché mais ça marche toujours" s'amuse le gérant. Une rose rouge qui plait même si les autres couleurs sont aussi de plus en plus appréciées. Cependant, la Saint Valentin étant une fête internationale, la demande est forte et donc le prix de la rose rouge explose : "c'est trois à quatre fois plus cher qu'une autre couleur à cette période" explique t-il.

Des alternatives à la rose rouge

Face à un prix en hausse en cette période, Corinne, fleuriste à Rouen propose d'autres fleurs pour des petits budgets donc pas de panique : "Je propose des tulipes, des renoncules. Les hommes achètent des roses car c'est la tradition mais ce n'est pas forcément ce que préfèrent les femmes" s'amuse la commerçante venue s’approvisionner chez Floris au MIN de Rouen. Elle, par exemple, sa fleur préférée "c'est l'orchidée".

Pour Corinne, la Saint-Valentin est toujours une fête très importante pour sa boutique. Mais elle pense que son chiffre d'affaire sera moins bon cette année: "On était content car cette année ça tombe un jeudi donc les gens viennent acheter après le travail mais malheureusement c'est les vacances". Des départs en vacances qui lui font redouter moins de client mais elle se dit confiante. Les résultats de son commerce sont encore moins bon quand la fête tombe un week-end : "Les couples partent en amoureux et ne consomment pas chez nous".