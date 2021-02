Saint-Valentin : les restaurateurs brennous s'organisent

Ce 14 février, c'est la Saint Valentin. D'habitude, cette semaine est particulièrement chargée pour les restaurateurs. "C'est une grosse semaine pour nous, confirme Bernard Brossier, du Boeuf Couronné à Mezières en Brenne. On travaille bien le jour J mais aussi les jours qui précèdent et qui suivent. Ca fait partie des gros rendez-vous"

Mais cette année, entre la fermeture sanitaire des restaurants et le couvre-feu, les restaurateurs sont à la peine, notamment en zone rurale : "La livraison ou le retrait de commande, ça marche pas très bien ici. Il n'y a pas le bassin de population suffisant, explique le chef du Boeuf Couronné. Je ne fais des commandes à emporter que pour des moments festifs, comme Noël, la Saint-Valentin ou Pâques... pour faire plaisir aux clients"

Même analyse pour le patron de la Gabrière, à Lingé. "A la campagne, les gens se dépêchent de rentrer pour être chez eux à 18h... Ils ne font pas un détour par le restaurant" explique David Villers qui met tout de même à disposition des plateaux repas chauds pour les ouvriers qui séjournent dans son hôtel. Il propose aussi des repas à emporter le midi mais à renoncer à le faire le soir.

David Villiers, chef de l'Auberge de la Gabrière © Radio France - Gaëlle Fontenit

Exception faite de ce week-end. Une dizaine de restaurants brennous ont décidé de proposer des menus festifs. "Je vais faire un velouté de potimarron et noix de saint-jacques fraiches entre autres, un tournedos sauce pleurote, plateau de formages et dessert chocolat-mousseline framboise et éclats de meringues" détaille le chef de la Gabrière. Son menu à 35 euros est réservé par une soixantaine de personnes.

Des menus de fêtes pour "faire plaisir"

Au Boeuf Couronné, le chef sera seul en cuisine pour préparer "une ballotine de sandre écrevisses et foie gras, une rouelle de caille ou bien une feuillantine de poissons et fruits de mer et en dessert, un croustillant chocolat et myrtille avec une salade de fruits exotiques". Un menu a 26 euros qui ne le ferra pas vraiment rentrer dans ses frais : "ce sera pas grandiose en terme de bénéfices. Mais je ne le fais pas pour ça... C'est pour faire plaisir aux clients, pour pas qu'on nous oublie aussi..." explique Bernard qui reconnait que "dans la vente à emporter, il n'y a pas de boissons ou d'autres choses en supplément... et puis c'est pas la même convivialité !"

En tout cas, il peut compter sur le soutien de ses fidèles : "il y a des gens qui vont faire 70 km ce week-end pour venir me chercher un repas... Ca fait plaisir ! C'est vraiment sympathique!"