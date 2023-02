Saint-Valentin : qu'est-ce qu'une relation amoureuse de qualité ? L'université de Grenoble tente de répondre

Les mystères de l'amour sont-ils en passe d'être révélés ? Des chercheurs de l'université Grenoble Alpes mènent actuellement une étude avec près de 300 couples pour évaluer "la qualité de la relation amoureuse". Hans Rocha IJzerman, maître de conférence en psychologie sociale à l'UGA, est l'invité de France Bleu Isère en cette Saint-Valentin.

France Bleu Isère - Vous essayez de mesurer la qualité d'une relation amoureuse. Comment est-ce qu'on mesure ça ?

Hans Rocha IJzerman - C'est une question très importante mais pas très facile, la qualité des relations amoureuses est extrêmement diverse. Donc il faut savoir très bien modéliser la qualité des relations amoureuses et identifier les domaines les plus centraux par des questionnaires. Et en psychologie, il existe au moins 25 domaines d'amour romantique, de l'affection aux philosophies de vie partagée, en passant par la façon dont les gens élèvent les enfants.

Par le passé, les chercheurs et thérapeutes faisaient la somme des réponses à toutes ces questions très différentes pour n'en faire qu'une seule. Nous adoptons une approche analytique différente, nous ne faisons pas la somme des discours, mais nous examinons les domaines qui sont au cœur de l'amour romantique. On pourrait imaginer que la concordance de personnalité ou que l'intimité, la vie sexuelle soient centrales dans les relations, mais finalement ce n'est pas le plus important.

Nous posons trois questions centrales pour juger de la qualité d'une relation : les choses se passent-elles souvent bien entre nous ? Est-ce que j'obtiens de mon partenaire l'amour et l'affection que je souhaite ? Et puis ma relation avec mon ou ma partenaire me rend-elle heureux ou heureuse ?

Et vous posez aussi des questions sur la participation aux tâches ménagères ou aux finances. Est-ce que tout simplement l'égalité et le partage des tâches dans un couple participent à la qualité de l'amour ?

Personnellement je le pensais oui. Mais les questions auxquelles vous faites référence tombent plus largement dans la catégorie de la philosophie de vie partagée, que le couple soit d'accord ou non avec l'égalité. Donc moi je le suis personnellement, mais ce n'est pas nécessaire pour tous les couples.

Et combien de couples participent actuellement à votre étude ? Est-ce que vous en cherchez encore ?

Oui, nous avons échantillonné 587 individus qui étaient dans une relation amoureuse. Nous avons terminé cette partie de l'étude, mais nous sommes toujours à la recherche de couples. Nous interrogeons des couples et des thérapeutes pour un projet parallèle sur ce qu'ils pensent être la qualité de la relation amoureuse.

Vous travaillez aussi sur le lien entre les relations amoureuses et la température corporelle. Il y a un lien entre les deux ? Le fait d'être amoureux change notre température corporelle, c'est ce que vous calculez ?

Oui, nous travaillons également sur ce sujet. Je vais essayer de donner des exemples très brièvement mais je vous renvoie vers mon livre Heartwarming (en anglais, pas encore disponible en français). Dans nos recherches, nous constatons que les personnes disposant de réseaux sociaux plus diversifiés sont mieux protégées du froid et aussi que lorsque la température baisse, nous avons tendance à désirer davantage le contact avec les autres personnes. Et nos derniers travaux suggèrent également que lorsque nous voyons le visage triste de notre partenaire - et non celui d'un étranger - notre propre température périphérique augmente.

Au-delà du sentiment amoureux, vous constatez également que le lien social - pas seulement l'amour, mais aussi les relations amicales par exemple - ont un impact sur l'état de santé ? En gros, plus on a de relations, plus notre état de santé est bon ?

Oui, il ne s'agit pas de mes propres recherches, mais de celles de mon amie et collègue Julianne Holt-Lunstad. Elle a réalisé que ce qu'on appelle des méta-analyses, de grandes études résumant d'autres études, et elle constate que le fait d'avoir un réseau social de qualité est aussi important, voire plus, pour éviter un décès prématuré, que le fait de ne pas fumer régulièrement, de faire de l'exercice régulièrement ou de boire moins de six verres d'alcool par jour. C'est dire à quel point les relations sociales sont importantes pour notre santé. Au Royaume-Uni et au Japon, on a reconnu ce fait et on a même nommé une ministre pour lutter contre la solitude. Donc j'espère qu'en France nous reconnaîtrons également l'importance des relations sociales et que nous ferons de la lutte contre la solitude une priorité sociale.