Saint-Valentin : à la maison de retraite, Robert et Michelle "s'aiment toujours autant"

56 ans de vie commune pour Robert et Michelle, et une nouvelle Saint-Valentin à passer ensemble

Nîmes, France

Dans le grand salon blanc de la maison de retraite des Oliviers, à Nîmes, Robert et Michelle sont assis côte à côte. Ils ne se quittent pas des yeux une seule seconde. "On ne se dispute jamais ! C'est rare, même pour les couples de notre génération" raconte Michelle. "Des fois, cela nous arrive quand même d'élever un peu la voix ", précise Robert, un brin taquin. Ces deux septuagénaires, nés à Paris et venus à Nîmes une fois à la retraite, se sont mariés en 1964.

Le coup de foudre instantané

Robert et Michelle se rencontrent lors d'un réveillon entre amis et l'alchimie se crée très rapidement : "Elle était très belle, très sympathique. Mes clients me disaient "Vous avez de la chance d'avoir une femme comme ça !", cela me rendait fier." Michelle se souvient aussi de leur rencontre : "Qu'est-ce qui m'a plu tout de suite chez Robert ? Sa gentillesse, son look... et puis, il était très beau aussi : il avait beaucoup de succès ! (rires)".

Une belle-mère réticente

Les deux amoureux se mettent ensemble, mais aussitôt un obstacle apparaît. Et pas n'importe lequel : la mère de Michelle, qui refuse que sa fille épouse un coiffeur : "Elle disait que c'était des tuberculeux, elle m'emmerdait quand elle racontait des conneries pareilles !" C'est alors que Robert prend les choses en main : "J'ai envoyé une lettre à sa mère pour qu'elle lui fiche la paix. Je crois que j'ai bien fait" raconte Robert, encore fier de lui des années après.

Une relation basée sur la confiance et le partage

Et depuis, une vie d'amour, de partage, de bienveillance. Surtout, une confiance entre les deux amoureux, jamais brisée : "Le plus important, c'est le respect, l'écoute, l'entraide", explique Michelle. "On a toujours cherché à faire mieux, à prendre soin de l'autre. Le vrai amour, c'est celui qui dure". Et pour preuve : 56 ans de vie commune entre les deux amoureux, et une nouvelle Saint-Valentin à passer ensemble ce vendredi.