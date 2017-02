Saint-Valentin : on a trouvé le couple le plus amoureux du Béarn !

Maria et Bilbinio sont mariés depuis 61 ans, le couple palois dit s'aimer chaque jour un peu plus. Ils fêtent chaque année la Saint-Valentin.

Si vous cherchez le couple le plus amoureux du Béarn ne cherchez plus ! Voici Maria et Bilbinio, le couple palois est marié depuis 61 ans, ils ont fêté leur noce de diamant l'an dernier à la mairie de Pau. Les espagnols de 81 et 83 ans assurent s'aimer chaque jour un peu plus ... et on y croit !

Se disputer pour s'aimer encore plus

Maria et Bilbinio se sont rencontrés dans leur village natal, à Zamora au nord-ouest de l'Espagne, à 80 kilomètres de la frontière portugaise. Dans les années 60, alors qu'ils sont déjà parents de deux filles, le couple décide d'aller vivre en France pour trouver du travail "on a été très heureux en arrivant en France, on a trouvé tout le confort" se souvient Maria. Les amoureux vivent d'abord à Navailles-Angos puis s'installent définitivement à Pau où ils construisent leur maison. Depuis, c'est le parfait amour.

On se dispute mais après on s'aime encore plus — Bilbinio

Leur secret ? se disputer ! " on se dispute mais après on s'aime encore plus" explique Bilbinio. Même analyse pour son épouse "on se dispute pour presque rien mais c'est normal, c'est la vie". Maria et Bilbinio s'entendent sur presque tout " parfois on est pas d'accord sur le potager, sur ce qu'il faut semer!" raconte le mari.

S'aimer en dansant

Le couple de retraités passe la moitié de son temps en Espagne "c'est notre vie là-bas aussi" raconte Maria. À Pau "on a pas le temps de tout faire!" rigole Bilbinio. Le couple marche une heure tous les jours et danse tous les dimanches "dans des salons, des thé dansant" dit avec beaucoup de fierté l'épouse "on danse de tout, le paso doble, le twist, le tango [...] mon épouse danse très bien " adore préciser Bilbinio.

Qu'on dure jusqu'à cent ans au moins ! — Bilbinio

Comme chaque année Maria et Bilbinio vont fêter la Saint-Valentin, dimanche ils vont danser au Foyer Espagnol de Pau situé rue Marcel Barthe. Que leur souhaiter ? " de l'amour surtout" demande Maria et à Bilbinio d'ajouter "qu'on dure jusqu'à cent ans au moins", c'est tout le bonheur qu'on leur souhaite !

