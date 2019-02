Saint-Valentin : un couple de Nantais fête ses 70 ans de mariage

Nantes, France

Ils se sont mariés le 9 juillet 1949. En juillet prochain, à l'Hôtel de ville de Nantes, ce couple de nonagénaires fêtera ses noces de platine : 70 ans de mariage. Ce jeudi, c'est la Saint-Valentin, Roger et Claude nous racontent leur histoire d'amour. Ils ont quelques conseils pour entretenir la flamme.

Un beau mariage

À 92 et 89 ans, Claude et Roger vivent tous les deux dans leur petit appartement au centre-ville de Nantes. Ils se sont mariés le 9 juillet 1949 et s'en souviennent comme si c'était hier. "La cérémonie a eu lieu à la Chapelle-sur-Loire en Indre-et-Loire chez mes parents", raconte Claude. Toute la famille était réunie autour des amoureux. " Il y avait tous mes frères, mes sœurs, mes belles-sœurs, on était une cinquantaine", précise Roger, des souvenirs plein la tête. Claude tient même à rendre hommage à ses parents : "Ils n'avaient pas beaucoup d'argent mais nous ont organisé un beau mariage."

Ce mariage il dure depuis 70 ans. Le couple de Nantais a quelques conseils pour entretenir la flamme. "Vous savez, il n'y a pas beaucoup de secrets, tant qu'il n'y a pas la maladie, ça va tout seul", s'amuse Roger. Sa femme n'est pas tout à fait du même avis. Pour elle, il y a des vertus indispensables. "Il faut être sincère l'un envers l'autre. Mais ce qui est indispensable c'est d'avoir confiance", souffle Claude.

Une petite dispute de temps en temps."

Mais même en appliquant ces conseils, le couple affirme que ce n'est pas tous les jours facile. "Une petite dispute de temps en temps, c'est vrai que ça entretient l'amitié, confie Claude avant d'ajouter, bon il n'y en pas des grosses mais on n'est pas tous les jours d'accord, c'est normal."

"Il faut être sincère l'un envers l'autre" Copier

Le couple renouvellera ses vœux le 13 juillet prochain à Nantes. Ce soir-là, avec leurs enfants, petits-enfants et arrières petits-enfants, ils ont bien l'intention d'ouvrir le bal. "Ça ne sera pas une valse, s'amuse Claude. Je pense plutôt à un petit slow, c'est plus mignon". Et Roger d'ajouter : " Sans fatigue ! "

Avant cela, les deux amoureux iront avec toute la famille au restaurant à Carquefou. Le même que pour leurs 50 ans et 60 ans de mariage.