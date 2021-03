Saint-Valery-en-Caux profite à plein des vacances de février

"C'est une belle surprise mais on n'en doutait pas" réagit ce lundi sur France Bleu Normandie le maire de Saint-Valery-en-Caux Jean-François Ouvry. Sa commune est 6ème des 10 destinations les plus prisées en France en février selon un classement établi par le site de réservation Airbnb. Le Havre est 2ème. Barneville-Carteret dans la Manche est 4ème et La Rivière-Saint-Sauveur dans le Calvados 10ème. "Quand on compare les réservations de 2019 à 2021 on constate que les stations sont plébiscitées et Saint-Valery-en-Caux a beaucoup de logements potentiels. De nombreux particuliers louent leurs maisons ou appartements et quelques hôtels sont restés ouverts. On n'a jamais vu cela, l'office de tourisme a compté 30 à 40 appels tous les jours. Essentiellement des Français" ajoute Jean-François Ouvry.

La crise du Covid a eu aussi un impact sur le marché de l'immobilier. "Certaines maisons se sont vendues de 100 à 200.000 euros. On avait un taux de vacance important il y a encore 2 ans avec une cinquantaine de propriétés à vendre. Là tout est presque parti en 1 an" précise le maire de Saint-Valery-en-Caux.

Réécoutez ici la 1ère partie de l'interview du maire de Saint Valéry en Caux Jean-François Ouvry Copier

Réécoutez ici la 2ème partie de l'interview du maire de Saint Valéry en Caux Jean-François Ouvry Copier