Saint-Vaury : huit personnes positives au coronavirus dans l'Ehpad de La Valette

Un cluster vient d'être repéré à l'Ehpad de la Valette à Saint-Vaury. L'alerte a été donnée lorsqu'une soignante de l’établissement de santé a été détectée positive au coronavirus. Une campagne de dépistage a été organisée jeudi 15 et vendredi 16 octobre. Au total, ce sont deux professionnels de santé et six résidents se sont révélés positifs.

Près de 80 personnes testées

Les 38 résidents et la quarantaine de membres du personnel ont été testés, au lendemain de la détection du premier cas chez cette soignante. L'ensemble des résidents a été mis a l'isolement. Pour le moment les visites des familles sont suspendues, ainsi que les activités et les repas collectifs.

Cette maison de retraite se trouve au sein du Centre Hospitalier de Saint-Vaury. Le reste de l’hôpital n'a pas été testé. En effet, la prise en charge de ce cluster est jugée "rapide" et les autorités estiment que les risques de propagation du virus dans l'hôpital sont extrêmement limités.

Une nouvelle campagne de dépistage est prévu à la fin de la semaine, pour s'assurer que de nouveau cas ne se déclarent pas.