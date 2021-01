Saint-Vincent-de-Tyrosse : une des premières communes des Landes à lancer un budget participatif

La ville de Saint-Vincent-de-Tyrosse a décidé de lancer un budget participatif, pour permettre aux habitants de proposer et choisir les projets à financer dans leur commune.

Des habitants qui gèrent eux-mêmes une partie du budget de leur commune : c'est ce qui va se passer cette année à Saint-Vincent-de-Tyrosse (Landes). La ville a décidé de lancer un budget participatif. Il y en avait déjà eu un (en 2019/2020) à l'échelle des Landes, à l'initiative du conseil départemental. Mais un budget participatif dans une commune, c'est l'une des premières initiatives dans les Landes. Saint-Vincent-de-Tyrosse a décidé de débloquer 40.000 euros. Tous les habitants qui le souhaitent pourront proposer leurs idées et ensuite les Tyrossais voteront pour départager les projets.

"On est dans une période de défiance vis à vis des institutions, vis à vis de la démocratie, il y a toujours de plus en plus d'abstention lors des élections. Ce budget participatif, c'est un moyen de ramener les citoyens vers le fonctionnement démocratique des institutions" déclare Regis Gelez, le maire de Saint-Vincent-de-Tyrosse.

Tous les habitants et associations de la commune pourront participer en proposant leurs idées de projets. A partir du 1er février et jusqu'au 15 mars, les idées pourront être déposées sur le site internet de la ville (www.ville-tyrosse.fr), en mairie ou par courriel (budgetparticipatif@tyrosseville.com).

Les services de la ville examineront ensuite les projets pour sélectionner ceux qui seront réalisables et écarter ceux ne remplissant pas les critères du règlement du budget participatif.

Les projets sélectionnés seront ensuite soumis au vote des habitants, du 4 avril au 4 mai. Tous les habitants de la ville âgés de plus de 6 ans pourront voter, en ligne ou physiquement en mairie.

Les projets lauréats, désignés lors du vote des habitants, seront ensuite réalisées au cours de l'année 2021.

Le budget participatif dans l'air du temps

Cette semaine, la commune de Saint-Martin-de-Seignanx a également lancé son premier budget participatif.

Pour cette première édition, la commune met 50.000 euros sur la table. Première étape : la proposition de projets. Seuls les habitants de la commune peuvent le faire jusqu'au 25 février. Des fiches projets sont disponibles à la mairie, au Point Information Jeunesse et à la bibliothèque. Deuxième étape: le vote entre le 8 et le 31 mars. Toutes les infos sur le site de la mairie, rubrique "Budget Participatif".