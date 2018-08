Sainte-Anne-sur-Vilaine, France

105 ans. ça fait beaucoup de bougies sur le gâteau de Maria Gauvin aujourd'hui. Et son anniversaire, cette habitante de Sainte-Anne-sur-Vilaine (près de Redon) le fête chez elle, où elle habite encore avec l'une de ses filles et son gendre. Depuis peu, la centenaire marche avec une canne, qu'elle abandonne en nous voyant arriver. Maria se promène encore seule dans son jardin "pas pour travailler, juste pour faire un tour" explique-t-elle en insistante : "Je ne fais rien du tout au jardin, seulement un peu à la maison comme éplucher les légumes ou surveiller le repas... un travail de fainéant" ajoute la centenaire avec de la malice. "Je pense qu'elle est modeste" intervient son petit-fil, Luc qui lui rend visite quotidiennement. "Ma grand-mère vous dit qu'elle ne fait rien mais y a pas deux jours, elle taillait les haies au sécateur, vendredi elle était en train de désherber le jardin, elle plumait encore les poulets cette années !" raconte-il. "Exactement ! Et c'est toutes les semaines comme ça" s'amuse Jean, le gendre de Maria et père de Luc.

Maria a perdu son mari à 64 ans, et deux de ses six enfants. Cela fait 20 ans qu'elle vit avec son gendre et sa fille Marie qui se dit "honorée" en ajoutant : "Je ne pensais pas que ma mère attendrait cet âge. A 90 ans déjà mon mari lui disait 'Mémère vous allez faire centenaire !' Mais alors 105 ans..." Jean reprend : "On a de la chance." Même si Luc se permet : "C'est un honneur mais aussi des sacrifices pour mes parents, on ne vit pas de la même manière avec sa mère à la maison." Une employée du CCAS (centre communal d'action sociale) de Sainte-Anne passe plusieurs fois par semaine pour seconder le couple octogénaire et aider Maria Gauvin, méfiante au départ : "Aujourd'hui toute sa famille ce sont des amis !" sourit la vieille dame. "ça fait 12 ans que je viens pour faire les papiers administratifs, aider pour les petits bobos et les gros." A ses yeux, Maria occuper une place à part : "On peut parler de tout avec elle et on apprend pleins de choses sur la vie d'antan."

Entre Nathalie, ses 14 petits-enfants, 28 arrières petits-enfants et deux arrières arrières petits enfants, Maria ne risque pas de se sentir seule pour souffler ses 105 bougies.