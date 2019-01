Sainte-Feyre aura enfin un médecin le 4 février

La commune et ses 2.500 habitants juste à côté de Guéret commence l'année avec une très bonne nouvelle. ll n'y avait pas du tout de médecin à Sainte-Feyre depuis un an, quasiment jour pour jour. Le nouveau médecin prendra ses fonctions le 4 février.

Sainte-Feyre, France

Pendant un an, il n'y avait pas de médecin à Sainte-Feyre, cinquième commune du département de la Creuse avec 2.500 habitants. Et pendant près de six ans, il y a eu un seul médecin pour tout le monde... Alors forcément, les habitants sont ravis d'accueillir un nouveau médecin, à commencer par Renée, 96 ans. "Ah oui ! Je n'ai pas de docteur depuis longtemps. Et puis je ne suis pas comme les jeunes, je ne peux pas aller chez le docteur bien loin, raconte René. A cause de cela, _je me suis passée de médicaments pendant deux ans_."

Le nouveau cabinet sera juste à côté de chez elle, et à 100 mètres de la boucherie où travaille Patrice Caro. "Cela permettra de faire revivre le village. On va peut-être récupérer des clients potentiels qui aujourd'hui désertent un peu le centre-ville."

Un médecin de Salon-de-Provence

Pour trouver ce médecin, la maire Nadine Dufaud a dû être très patiente. "Nous l'avons trouvé par le biais d'internet, raconte Nadine Dufaud. Nous avons reçu un mail de sa part. Il répondait à une de nos annonces. C'est un médecin qui a un peu plus de 50 ans, qui vient de Salon-de-Provence, à côté d'Aix-en-Provence. Il a choisi la Creuse pour la qualité de vie ici."

Pour aider le nouveau médecin à s'installer, la mairie a racheté le cabinet d'un ancien médecin. Des travaux sont en cours pour tout mettre aux normes. Nadine Dufaud nous guide dans le futur cabinet. "Voici la salle d'attente.... ici la salle d'examen."

La future salle d'examen du cabinet © Radio France - Sarah Vildeuil

L'achat du cabinet et les travaux coûtent 90.000 euros. La commune a pu mener ce projet grâce à des subventions.

Les travaux seront terminés d'ici début janvier. Le médecin prend ses fonctions le 4 février © Radio France - Sarah Vildeuil

Le 4 février

Dans le cabinet, il manque encore les chaises, ou la table d'examen. Mais tout sera prêt pour la fin du mois. "Nous recevons déjà des appels en mairie, dit la maire Nadine Dufaud. Mais pour l'instant, nous ne communiquons pas son numéro. Ce sera fait d'ici le 20 janvier. Le médecin arrive fin janvier et prend ses fonctions le 4 février."

Le médecin va s'installer dans la commune avec ses quatre enfants. Et ce sont même deux nouvelles familles qui s'installent en Creuse car un de ses enfants vit en couple.