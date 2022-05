Sainte-Foy-la-Grande : 31 immeubles de la bastide aux enchères

C'est une vente aux enchères exceptionnelle qui démarre à Sainte-Foy-la-Grande ce vendredi 13 mai. 31 immeubles de cette commune de 2.650 habitants seront mis en vente, soit un potentiel de 60 à 80 logements. Les acheteurs ont jusqu'au 30 juin pour faire une offre et l'envoyer au notaire.

Ces immeubles ont été saisis suite à une liquidation judiciaire. Ils appartenaient à un marchand de sommeil endetté qui n'effectuait plus de réparations depuis des années. La mairie de Saint-Foy-la-Grande profite de cette vente pour lancer un appel aux bordelais et aux investisseurs : installez-vous chez nous, vous y trouverez des logements 4 fois moins cher qu'à Cenon !

Pour le prix d'un studio de 20 mètres carrés à Cenon vous pouvez vous offrir une maison de ville de 90 mètres carrés à Sainte-Foy - Philippe Nouvel, 1er adjoint-au-maire

Avis à tous ceux qui sont déçus par la vie dans les grands ensembles urbains : on peut vivre à Sainte-Foy tout en travaillant dans l'agglomération bordelaise. "Il suffit de prendre le train" explique Marc Sahraoui, adjoint-au-maire. "On est à moins d'une heure de Bordeaux et on bénéficie d'une vraie qualité de vie avec une dynamique de réhabilitation et de revitalisation du territoire. Tout est à 10 minutes : les écoles, les médecins, l'hôpital, les commerces, le cinéma, la culture ..."

Alors comment miser juste pour décrocher sa maison ou son appartement aux enchères à Sainte-Foy ? Laurence Fusilier, agent immobilier nous livre sa fourchette de prix : "entre 800 et 1.500 euros le mètre carré selon l'état du bien".

Plus d'informations sur le site saintefoylagrande.fr. Clôture de cette vente aux enchères le 30 juin.